Bilim düşmanlığı: Doktorlar reçeteye hacamat, sülük, kupa yazabilecek!

AKP'nin bilim düşmanı uygulamaları artarak devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, 'geleneksel' ve 'tamamlayıcı' tıp uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Buna göre, doktorlar artık reçeteye hacamat, sülük, kupa gibi çağ dışı uygulamaları yazabilecek!

AKP'nin bilim düşmanı uygulamaları artarak devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, "geleneksel" ve "tamamlayıcı" tıp uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Buna göre, doktorlar artık reçeteye hacamat, sülük, kupa gibi çağ dışı uygulamaları yazabilecek!

Sağlık Bakanlığı, "ilaç maliyetlerini düşürmek" ve "vatandaşın kimyasal ilaca bağımlılığını aza indirmek" bahaneleriyle hacamatçı ve sülükçü şarlatanların yolunu açıyor. Bakanlık, "geleneksel" ve "tamamlayıcı" tıp uygulamalarını (GETAT) genişletmeyi hedefliyor. Buna göre doktorlar, kimyasal ilaç kullanma zorunluluğu olmayan hastalara ya da kanserin ileri safhalarında ilaçla izlenebilecek bir yol kalmadığında reçeteye "GETAT" yazabilecek.

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre 18 üniversite hastanesinde bulunan GETAT merkezlerinin sayısı artırılacak. Bitkisel ürün, geleneksel tedavi gibi uygulamalar hekimler tarafından tavsiye edilecek ve reçetelere yazılacak. Bakanlık, bu tedavilerin modern tıptan ayrı olmadığını, bu nedenle “alternatif tıp” tanımını doğru bulmadıklarını ifade ederken, GETAT reçetelendirmelerini de kişinin isteğine bırakacak. Henüz GETAT kapsamında hangi tedavilerin ve bu tedavilerin ne kadarının SGK tarafından karşılanacağı netleşmedi.

4 BİN 945 SERTİFİKA VERİLDİ

Sağlık Bakanlığı, 19-22 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da DSÖ ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ortaklığı ile GETAT Kongresi gerçekleştirecek. Kongreye, 30 ülkeden 115 yabancı, 178 yerli bilim insanı ve DSÖ temsilcisi katılacak. Ocak 2018 itibarıyla 18 üniversitede GETAT merkezi, 480 GETAT ünitesi açıldı. 14 sertifikalı uygulama alanında 4 bin 954 sertifika verildi.

14 GELENEKSEL 'TEDAVİ' YÖNTEMİ

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’ndeki tedavi çeşitleri:

- Akupunktur

- Sülük

- Mezoterapi

- Hipnoz

- Kupa uygulaması (Hacamat)

- Fitoterapi

- Refleksoloji

- Homeopati

- Osteopati

- Ozon

- Apiterapi

- Proloterapi

- Larva

- Müzikterapi