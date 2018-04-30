Liseye geçiş sistemi kaosu: Aileler göçe zorlanıyor

Kamuoyunda yeterince tartışılmadan, uzmanların görüş ve önerileri dikkate alınmadan hayata geçirilen ve dayatılan Liseye Geçiş Sistemi'yle (LGS) yaklaşık bir milyon öğrenci "adreslerine göre" liselere yerleştirilecek. Ancak adrese dayalı lise sistemi, aileleri 'göç'e zorluyor. Herkes çocuğu için endişeli ve çocuklarına iyi bir eğitim aldırmak isteyen aileler muhtarlara giderek ikametgah nakli yaptırmak istiyorlar.

AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, uzmanlar tarafından ele alınıp tartışılmadan, velilerin ve eğitimcilerin görüşleri alınmadan dayatılan Liseye Geçiş Sistemi'nde (LGS), öğrencilerin yüzde 10’u sınavla öğrenci alacak bin 367 okula yerleşecek. Geri kalan yaklaşık 1 milyon öğrenci ise adreslerine göre liselere yerleştirilecek. Ancak bu durum, çocuklarına iyi eğitim aldırmak isteyen velileri adeta "göç"e zorladı.

Zaten eşitsizlik ve kaos getiren yeni sistem, şimdi de yeni bir sorunu beraberinde getirdi. Çocuklarını, evlerinin yakınındaki imam hatiplere göndermek istemeyen aileler, nitelikli okulların bulunduğu mahallelerden bir ikametgah adresi göstermek istiyorlar. İkametgah bulmayanlar ise istedikleri okulun yakınına taşınmak zorunda kalıyorlar.

YENİ İKAMETGAH ADRESİ ARAYIŞI

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun aktardığına göre adrese dayalı yerleştirme ise çocuklarının daha iyi bir okulda okumasını isteyen aileleri, başarılı okulların bulunduğu mahallelerde ev arayışına yöneltti. Okul için taşınma, farklı adres gösterme uygulamalarını engellemek amacıyla e-Okul üzerinden yapılacak okul tercihlerinde ikamet edilen yerde en az altı ay bulunma şartının getirileceği duyumları, velileri harekete geçirdi. Aileler, ikametgâh nakillerine aylar öncesinden başladı. Mahalle muhtarları, yeni kurulan, şehirden uzak, okul çeşitliliği az, eğitim seviyesi düşük mahallelerden, büyük ve köklü mahallelere başvuruların olduğunu söyledi.

ÇOCUKLARINI İMAM HATİBE GÖNDERMEK İSTEMİYORLAR

Ankara Ümit Mahallesi Muhtarı Meryem Güven, “Daha önce herkes tanıdıklarının yanına ikametgâh alıyordu. Talep artınca tanıdık bulamayanlar bize gelip soruyor. Bizim bölgede yeni lise olarak sadece bir imam hatip lisesi var. Aileler imam hatip lisesine göndermek istemediklerini söylüyor ve adres değişikliği için geliyor” dedi.

MUHTARLARA PARA TEKLİF EDENLER OLUYOR

Ankara Birlik Mahallesi Muhtarı Kadriye Aras Keleş, “Adrese dayalı okula geçilmesiyle yoğunluğumuz arttı. İyi okulu olan bütün mahalle muhtarları sıkıntıda. Aileler, ikametgâhlarını aldırabilecekleri adres soruyorlar. Özellikle Mamak’tan gelen çok aile var. Yapabileceğimiz bir şey olmadığını söylesek de ağlayanlar, yardım isteyenler, para teklif edenler oluyor. ‘Artık ikametgâh çıkaramıyoruz’ deyince de ‘Çocuğumuz zeki, heba olmasını istemiyoruz’ diyorlar. Hatta, ‘Bir adres bulursanız o adres sahibine de para teklif ederiz’ diyorlar. Herkes çocukları için endişeleniyor. Aileleri haklı bulsak da elden bir şey gelmiyor. İkametgâh nakli konusunda muhtarların artık yetkisi yok. Eski alışkanlıkla muhtarlara geliyorlar. İkametgâh değişikliği yapmak isteyenler nüfus müdürlükleri ya da e-Devlet üzerinden yapmalı. Muhtarlıkta bazen polis çağıracak kadar kargaşalar yaşanıyor” diye yaşadıkları durumu anlattı.

İYİ OKUL BULAN TAŞINIYOR

Ankara İncirli Mahallesi Muhtarı Bektaş Yener Çelik de şunları söyledi:

“Mahallenin büyüklüğü, sosyo-politik özelliği, eğitim durumu, sosyo-ekonomik durumuna göre şehir içlerinde göç oluyor. Semtinde iyi okul bulan taşınıyor. Bizlere de yeni kurulan mahallelerden geliyorlar. Çünkü köklü mahallelerdeki okulların iyi öğretmenleri, oturmuş kadroları olduğunu düşünüyorlar. Ama bizim ikametgâh adresi verme gibi bir durumumuz yok.”