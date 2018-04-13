Liseye giriş kaosu sürüyor: Şimdi de zorunlu tercih sayısı düşürüldü

Liseye girişte "kaos" devam ediyor. “Nitelikli” okulları sınava 53 gün kala yayımlayabilen MEB, tercih sisteminin nasıl olacağını henüz açıklayamadı. Bakanlık, “çember sistemi”nde geri adım atarak, zorunlu 5 tercih şartını 2’ye indirecek.

Liseye girişte merkezi sınava 53 gün kala sadece "nitelikli" okul listesini yayımlayabilen Milli Eğitim Bakanlığı, tercih sisteminin nasıl olacağını hâlâ açıklayamadı. Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi adına Av. Güney Akgül, yeni sistemin iptali için dava açmış, soL Haber'e yaptığı açıklamada "Yeni sistem eşitsizliği ve ayrımcılığı kural haline getiriyor" demişti. Ayrımcılık ve eşitsizlik devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 1,2 milyon sekizinci sınıf öğrencisinden sadece 126 bin 510’u için "nitelikli okul" kontenjanı belirlerken, gözler geri kalan 1 milyon öğrencinin liselere nasıl yerleştirileceğine çevrildi. MEB, tercih ve yerleştirme esaslarının “2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu”nda yer alacağını duyursa da yeni sistemin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

DAĞILIMDA DENGESİZLİK

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre Öğrencilerin tercih döneminde kendi çemberlerindeki dokuz okuldan beşini tercih ederek yerleştirmelerin yapılacağı açıklamaları ise büyük tepkiye neden oldu.

Sendikalar ve eğitim uzmanları kesinleşmeyen sisteme yönelik Anadolu, imam hatip ve meslek liselerinin sayısal ve coğrafi dağılımlarının dengesizliği, birçok il ve ilçede Anadolu lisesinin olmaması konularında MEB’e eleştirileri yöneltildi. Bakanlığın ise aylardır süren tartışmalar ve yerleştirme sisteminde doğabilecek büyük sorunlara karşı geri adım atmaya hazırlandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre bakanlık, beş tercih zorunluluğunu esneterek ikiye düşürecek. Öğrencilerin MEB’in sunduğu okullar arasından en az iki, en fazla beşini tercih edebilecek.