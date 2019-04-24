Küçükçekmece'de halk ayakta, çocuğa cinsel istismar soruşturmasına gizlilik kararı

Küçükçekmece'de 5 yaşında çocuğun cinsel saldırıya uğrayarak yoğun bakıma alınmasının ardından halk bu akşam da sokağa çıkarak olayı protesto etti. Soruşturmaya ilişkin ise tam kapsamlı gizlilik kararı verildi.

5 yaşında bir çocuğun önceki gün cinsel saldırıya uğrayarak yoğun bakıma kaldırılmasının ardından bugün de 7 yaşında bir çocuğun cinsel saldırıya uğradığı Küçükçekmece'de halk sokağa çıktı.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde akşam saatlerinde düzenlenen eylemde halk "Susma sustukça sıra sana gelecek", "Çocuğa uzanan eller kırılsın", "Kanarya uyuma çocuğuna sahip çık", "Hak hukuk adalet" sloganlarıyla yürüdü.

Gündüz saatlerinde İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nden (ÇHM) bir heyet ile Baro Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu hastaneye giderek olaya ilişkin bilgi aldı.

Heyet aynı zamanda soruşturmaya ilişkin de savcılık ile görüştü.

Evrensel gazetesinin haberine göre İstanbul Barosu ÇHM Genel Sekreteri Av. Fırat Çiçek, savcılığın soruşturmaya ilişkin tam kapsamlı gizlilik kararı verdiğini belirtti.

Soruşturmanın İstanbul Başsavcılığıyla yürütüleceğini söyleyen Çiçek, failin henüz yakalanamadığını, bu konuda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İstismara maruz kalan çocuğun durumuna ilişkin de bilgi veren Çiçek, çocuğun yoğun bakımdan çıkarıldığını ancak tedavisinin sürdüğünü belirtti. Tedavinin sürdüğü serviste ise yoğun güvenlik önlemleri alındığı belirtiliyor.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Basına ve sosyal medyaya yansıyan Küçükçekmece ilçesindeki çocuk cinsel istismar vakasıyla ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşülmüştür.

Çocuk henüz hastanede ve taburcu olmamıştır. Ailesi yanındadır. 23.04.2019 tarihinde çocuğun, çocuk izlem merkezinde avukat eşliğinde beyanı alınmıştır. Dosyada gizlilik kararı vardır. Savcılık tarafından, soruşturmanın etkin bir şekilde yapıldığı, çocuğun üstün yararı ve korunması amacıyla gizlilik kararı alındığı belirtilmiştir. Hastanede de güvenlik önlemi altındadır. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz.”