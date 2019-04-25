Çocuğa istismarı protesto eden mahalleliye polis saldırısı

Küçükçekmece'de 5 yaşında çocuğa cinsel istismarı protesto eden mahalleliye polis saldırdı.

Küçükçekmece'de 5 yaşında çocuğa cinsel istismarı protesto eden mahalleliye polis tazyikli su ve biber gazıyla saldırdı.

Birgün gazetesi Twitter hesabından saldırının görüntülerini yayımladı:

Küçükçekmece'de çocuk istismarını protesto eden mahalleliye polis saldırısıhttps://t.co/1EEYA0v8pg pic.twitter.com/YDAwdelsI2 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) 24 Nisan 2019

Yol TV'nin aktardığına göre polis tazyikli su ve biber gazı kullanarak eylemcileri ara sokaklara dağıttı.

#SONDAKİKA Cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki M. için süren eyleme polis müdahale etti. Eylem yapan kalabalığı tazyikli su ve biber gazı ile ara sokaklara dağıttı.#CocukSusarSenSUSMA pic.twitter.com/O8aCj5uB0q — Yol TV (@YolTV) 24 Nisan 2019

Küçükçekmece'de cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki M. için yapılan eyleme polisin müdahalesi sürüyor. Halk müdahaleye rağmen sokakları terk etmiyor.#CocukSusarSenSUSMA pic.twitter.com/XszttjZvX2 — Yol TV (@YolTV) 24 Nisan 2019

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde pazartesi günü cinsel istismara uğrayan çocuğun Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde tedavisi devam ederken, mahalleli faillerin bulunması için iki gündür eylem yapıyor.

