Çocuğa istismarı protesto eden mahalleliye polis saldırısı

Küçükçekmece'de 5 yaşında çocuğa cinsel istismarı protesto eden mahalleliye polis saldırdı.
Perşembe, 25 Nisan 2019 02:01

Küçükçekmece'de 5 yaşında çocuğa cinsel istismarı protesto eden mahalleliye polis tazyikli su ve biber gazıyla saldırdı.

Birgün gazetesi Twitter hesabından saldırının görüntülerini yayımladı:

Yol TV'nin aktardığına göre polis tazyikli su ve biber gazı kullanarak eylemcileri ara sokaklara dağıttı. 

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde pazartesi günü cinsel istismara uğrayan çocuğun Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde tedavisi devam ederken, mahalleli faillerin bulunması için iki gündür eylem yapıyor.