Küçükçekmece'de bir çocuk daha cinsel saldırıya uğradı

Önceki gün 5 yaşındaki bir çocuğun cinsel saldırıya uğramasının ardından yoğun bakıma alındığı Küçükçekmece'de, bugün de 7 yaşında bir çocuğun cinsel saldırıya uğradığı bildirildi.

ETHA'nın haberine göre, İstanbul Küçükçekmece'de, ilçeyi ayağa kaldıran cinsel saldırı olayıyla ilgili soruşturma sürerken, aynı bölgede ikinci bir olay daha yaşandı. 7 yaşındaki kız çocuğu, bir apartmanın 5. katında cinsel saldırıya uğradı. Küçük kızın bağırması üzerine saldırgan olay yerinden kaçtı.

Öte yandan İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de önceki gün yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Valilik, açıklamasında olayın "toplumda kaos ve kargaşa çıkarmak isteyen bazı çevreler tarafından provokasyon amacıyla kullanıldığı"nı iddia etti.

İstanbul Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Küçükçekmece ilçemiz Kanarya Mahallesinde 22 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen küçük yaştaki çocuğun istismarı olayını nefretle kınıyor, yavrumuza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. İnsanlık dışı, vicdanları sızlatan ve asla kabul edilemez durumdaki bu tür olaylar hepimizi derinden üzmektedir. Bu menfur olayın öğrenilmesiyle birlikte yavrumuza ve ailemize hemen sağlık ve psiko-sosyal hizmet desteği sağlanmıştır.

Olayın failinin yakalanması ve en kısa sürede adalete teslim edilmesi için İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün Asayiş, Çocuk Şube, Terörle Mücadele, Siber Suçlar, İstihbarat, Güvenlik, Çevik Kuvvet ve diğer birimlerinden oluşan ekiplerimizle titizlikle ve kesintisiz devam eden bir çalışma başlatılmıştır.

Sosyal medyada mağdur yavrumuzun ve ailesinin sağlık durumlarına ilişkin yapılan bazı paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Maalesef bu tür müessif olayların toplumda kaos ve kargaşa çıkarmak isteyen bazı çevreler tarafından provokasyon amacıyla kullanıldığı da tarafımızdan dikkatle izlenmekte ve tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlem başlatılmaktadır. Bu olayları kullanmak isteyen art niyetli paylaşımlara itibar edilmemesini, yoğun emek ve mesai içerisinde bu tür olayların önlenmesi ve aydınlatılması için görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olunmasını bekliyoruz.