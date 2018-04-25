İstanbul Üniversitesi'nde 'bölünme' tepkisi büyüyor

İstanbul Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin üniversiteyi bölen yasa tasarısına tepkisi büyüyor. Bugün fakültelerde gerçekleşecek forumların ardından saat 13.00'te Beyazıt Meydanı'nda basın açıklaması yapılacak.

İstanbul Üniversitesi'nin (İÜ) de aralarında bulunduğu 10 üniversitenin bazı fakültelerinin yeni kurulacak 15 üniversiteye devredilmesini ön gören yasa tasarısına tepkiler büyüyor.

İÜ öğrenci ve akademisyenleri, dün Beyazıt Anakapı önünde düzenlenen kitlesel basın açıklamasından sonra, bugün de eyleme çağırdı. Gün boyunca fakültelerde gerçekleşecek forumların ardından saat 13.00'te yine Beyazıt Anakapı önünde basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.

Bugün TBMM'nin ilgili komisyonunda görüşülecek yasa tasarısına ya da dün Beyazıt'ta gerçekleştirilen kitlesel eyleme ilişkin Rektör Mahmut Ak'ın henüz herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

'FAKÜLTEME, ÜNİVERSİTEME DOKUNMA'

İstanbul Üniversitelilerin dün gerçekleştirdikleri eyleme özellikle taşınması planlanan fakültelerden katılım yoğun oldu. Son zamanların en büyük üniversite eylemlerinden birini gerçekleştiren İÜ öğrencileri, sabah saatlerinde fakültelerde yapılan eylemlerin ardından Beyazıt ana kapı önünde bir forum gerçekleştirdi.

"Fakülteme, üniversiteme dokunma", "Rektör istifa", "Beyazıt bizimdir, bizim kalacak" sloganlarının atıldığı eyleme, Eğitim-Sen ve taşınmak istenen Cerrahpaşa ve Çapa tıp fakültelerinde üyeleri bulunan Türk Tabipler Birliği de destek verdi.

Eylemde akademisyenler adına açıklama yapan Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr Raşit Tükel, "Birtakım düzenlemeler yaparak, üniversiteler üzerinde üniversitelilerin hakkını ortadan kaldırdılar" ifadelerini kullandı. "Yine hiçbir üniversite bileşenine danışılmadan karşımıza bir yasa tasarısı getirdiler" diyen Prof Tükel, "üniversiteyi bölerek tarihsel bağların koparıldığını ve ortak bir değerin ortadan kaldırıldığını" belirtti.

'PARSELCİLERE GEREKEN YANIT VERİLECEK'

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), üniversitelerin bölünerek bazı fakültelerinin taşınmasını getiren yasa tasarısına ilişkin "üniversiteliler parselcilere gereken yanıtı verecek" açıklaması yapmıştı.

Amacın pek çok sorunla boğuşan yüksek öğretim sistemini iyileştirmek olmadığını, hükümetin rant ve siyasi amaçları için bu yasa tasarısını gündeme getirdiğini belirten TKG, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Üniversiteler parsel parsel bölünerek kent merkezleri başta olmak üzere, turizm ve ticaret bölgelerindeki öğrenci nüfusu azaltılacak. Çünkü bu bölgelerde talep sorunu yaşanmıyor ve sermaye düzeni, alım gücü sınırlı olan öğrencilere değil, boşaltılacak kampüslerin ekonomiye kazandırılmasıyla cazibesi artacak yeni rant projelerine, AVM'lere, turistik mekanlara ihtiyaç duyuyor. Öğrenciler ise kentin çeperlerinde kalan bölgelerdeki ekonomiyi canlandırmak üzere kent merkezlerinden kilometrelerce öteye taşınacaklar. Çünkü hükümetteki parselcilerin kafası tam olarak böyle çalışıyor.