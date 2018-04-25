Öğrencilerden 'Üniversiteme Dokunma' videosu

İstanbul Üniversitesi'nin bölünmesini içeren ve bugün TBMM komisyonunda görüşülecek yasa tasarısına karşı öğrenciler "Üniversiteme Dokunma" başlıklı bir video yayınladı.

İstanbul Üniversitesi'nin (İÜ) bazı fakültelerinin taşınmasını ve yeni kurulacak bir üniversiteye devredilmesini getiren yasa tasarısı protestoların hedefi oldu.

Dün kitlesel bir eylem gerçekleştiren İÜ öğrenci ve akademisyenleri bugün de saat 13.00'te Beyazıt Anakapı önünde buluşmaya çağırdı.

"ÜNİVERSİTEME DOKUNMA" VİDEOSU

Yasa tasarısına karşı tepkisini dile getiren öğrencilerin girişimiyle, dün gerçekleşen eylem sırasında "Üniversiteme Dokunma" başlıklı bir video hazırlandı.

Videoda görüşlerini bildiren öğrenciler, "İstanbul Üniversitesi'ne sınavla girdiklerini ve bunun kazanılmış bir hak olduğunu" ifade ediyor ve "yasa tasarısının geri çekilmesini" talep ettiklerini vurguluyorlar.

Okan Demir ve Suay Ceren Atay'ın hazırladığı video şöyle: