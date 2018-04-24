İstanbul Üniversitesi 'bölünmeye' karşı eylemde

Üniversitelerin bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Beyazıt Meydanı'nda protesto edildi.

Yeni yasa tasarısı ile bölünmesi planlanan İstanbul Üniversitesi'nin öğrencileri, akademisyenleri ve mezunları bugün eylemdeydi.

Sabah saatlerinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenci temsilcileri ve akademisyenlerin görüşmeleri sırasında yüzlerce öğrenci temel bilimler binasının önünü doldurdu. Buradaki eylemin ardından Beyazıt'a doğru yürünerek, diğer fakültelerden gelenlerle bir araya gelindi. Binlerce öğrenci ve akademisyenin doldurduğu alanda "Üniversiteme dokuma!" , "İÜ bütündür parçalanamaz!" sloganları atıldı. Meydanda bir forum gerçekleştiren öğrenciler, daha önceden hazırladıkları yüzlerce dilekçeyi perşembe günü rektörlüğe teslim etmek üzere katılanlara dağıttılar.

"Rektör istifa!" ve "Beyazıt burada, dimdik ayakta!" sloganları ile bitirilen eylemin, yarın 13.00'te tasarının mecliste görüşüleceği sırada aynı yerde sürdürüleceği söylendi.