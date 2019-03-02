AKP seçim yasaklarını hiçe sayıyor: Ortaokulda seçim propagandası

İzmir’deki bir ortaokulda seminer adı altında okula AKP bayrakları asıldı, seçim propagandası yapıldı.

Karşıyaka’nın Örnekköy Mahallesindeki bir okulda seminer adı altında AKP’nin seçim çalışması yürüttüğü ortaya çıktı.

Evrensel’de yer alan habere göre, dün saat 14.00’te Örnekköy mahallesinde bulunan Şehit Ahmet Oruç Ortaokulunda, eğitim öğretim saatleri içerisinde “Finans ve Sigorta yönetimi” başlıklı bir seminer gerçekleştirildi. Seminer salonu AKP bayraklarıyla donatıldı ve etkinlikte seçim çalışması yürütüldü. Bu esnada okuldaki öğrenciler de salona girip çıktı.

Sigorta şirketi tarafından düzenlenen seminere katılım belgesi dağıtılırken katılımcılara bir de hediye paketi verildi.

Konuya ilişkin bir veli, “AKP’nin seçim çalışması nasıl yapılabiliyor? Devlet memurlarının devlet kurumlarının bu kadar yakından bir şekilde siyasi bir partiyle ilişkilenmesi zaten yasak. Ders saati içinde bir taraftan eğitim devam ederken bir taraftan da AKP bayraklarıyla donatılmış okulun seminer salonunun önüne stant açıp katılımcılara hediyeler dağıtması ne kadar doğru” dedi.

31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimler öncesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan kurallara göre seçim süresince genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarının gösterdiği meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak sayılıyor.