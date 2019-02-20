Ege Üniversitesinde siyaset yasak: AKP adayı hariç!

AKP'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci, önceki gün Ege Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi. Her türlü siyasi faaliyeti yasaklayan Ege Üniversitesi yönetimi, okulun kapılarını AKP adayına sonuna dek açtı, Zeybekci'ye propaganda olanağı sağladı.

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, önceki gün yerleşkede öğrencilerle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılacağı bir töreni bahane ederek Ege Üniversitesi yerleşkesine giren AKP adayı Nihat Zeybekci, burada öğrencilerle buluşup propaganda yaptı.

Ege Üniversitesinin eski AKP milletvekili olan rektörü Necdet Budak da, partisinin İzmir Büyükşehir adayını yerleşkede ağırladıklarını, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla itiraf etti.

Üniversite yönetimi, yalnızca AKP adayı Zeybekci'ye propaganda olanağı sağlamakla kalmadı, bir gün öncesinde, tüm öğrenci topluluklarının temsilcilerinin bulunduğu WhatsApp grubunda, organizasyona tüm üyelerin katılımını istedi.

Ege Üniversitesi yerleşkesinde ilerici, sosyalist, laik, kamucu öğrencilerin tüm siyasi faaliyetlerini yasaklayan yönetim, AKP adayına kapıları sonuna dek açtı.

İşte AKP'li rektörün itiraf niteleğindeki paylaşımı: