AKP seçim yasaklarını tanımıyor: Belediye aracı seçim aracına dönüştürüldü

Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nde, belediyeye ait aracın AKP'nin Şahinbey belediye başkan adayı Mehmet Tahmazoğlu'nun seçim çalışmaları için kullanıldığı görüldü.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nde, belediyeye ait aracın, AKP'nin seçim çalışmaları için kullanıldığı görüldü. Şahinbey Belediyesi'nin adının yer aldığı araca AKP Şahinbey belediye başkan adayı Mehmet Tahmazoğlu'nun seçim için kullandığı sloganların bulunduğu görseller yapıştırıldı.

Seçimlerin temel hükümlerinin belirlendiği 298 sayılı ilgili kanunda kamuya ait araçların seçim propagandası için kullanılamayacağı şu ifadelerle belirtiliyor: "...Taşıma amacıyla kamu hizmetlerinde kullanılan hava, kara, deniz ve raylı sistem taşıtlarında yer alan reklam yerleri ve araçlarında siyasi propaganda içeren yayın yapılamaz."

'AKP HUKUK TANIMAZ TAVRINI SEÇİM ÖNCESİNDE DE GÖSTERMİŞ OLDU'

Konuya ilişkin soL'a değerlendirmelerde bulunan TKP Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı Mehtap Şahan ise AKP'nin hukuk tanımaz tavrını sürdürdüğünü belirterek "Hukuksuz seçim sürecinde aynı gemide değiliz derken bunları kastediyoruz. AKP her alandaki hukuk tanımaz tavrını bu seçim öncesinde de göstermiş oldu. Seçimden önce de sonra da AKP'nin ensesinde olacağız." ifadelerini kullandı.

İLK DEĞİL

Daha önce 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen referandum döneminde de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler ile ''Evet'' propagandası yapılmıştı.