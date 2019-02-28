Cami ve okullardan sonra Kızılay merkezi de AKP’nin seçim bürosu oldu!

Kızılay Kan Merkezi, AKP seçim bürosuna dönüştürüldü. Durumu tespit eden yurttaşlar da tehdit edildi.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı makamının tüm olanaklarını kullanarak bizzat yürüttüğü AKP’nin seçim kampanyası, okul, cami, öğretmen evlerini de içine alarak sürerken bunlara Kızılay Kan Merkezi de eklendi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) mabetler, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde propaganda yapılamayacağı, kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların seçmenin kararını etkileyecek girişimlerde bulunamayacağına ilişkin yasağına rağmen, iktidar partisi yerel seçimlerde yarışacak adaylarının seçilebilmesini sağlamak için tüm yasakları çiğneyerek kampanyasını sürdürüyor.

Okullara giden, öğretmen evlerinde ve okul bahçelerinde öğrencilere propaganda yapan, camilerde seçmenlere kahvaltı veren adaylardan sonra Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde Kızılay Kan Merkezi olarak kullanılan bina, çay ocağı görünümlü seçim bürosuna dönüştürüldü. Binanın girişinde asılı olan Kızılay tabelası ve içerdeki Kızılay flamasının yanına AKP bayrakları asıldı.

TEHDİT ETTİLER

BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, ilk kez bir Kızılay şubesinin seçim kampanyasında kullanıldığına tanık olduklarını belirtti.

Aydeniz, “Türkiye Kızılay Derneği Kulp Şubesi’nin AKP seçim bürosu olarak kullanıldığı tarafımızca tespit edilip fotoğraflanmıştır. Derneğin etrafının ve büronun içinin AKP bayrakları ile donatıldığı, Kızılay tabelasının ve bayrağının bulunduğu dernek girişine kürsüler konarak AKP seçmenine çay ikramı yapıldığının tespit edilip fotoğraflanması üzerine dernek başkanı arkadaşlarımızı tehdit de etmiştir” dedi.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Konuyu bir soru önergesiyle TBMM gündemine de taşıdığını bildiren Aydeniz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya herhangi bir siyasi partinin seçim bürolarını kullanma hakkı bulunup bulunmadığını sordu. Aydeniz, sorumlular hakkında işlem yapılmasını da istedi.