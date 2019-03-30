AKP dün de sınıflara kadar girerek okullarda propaganda yaptı!

Okullarda siyasi toplantı ve propaganda yapılması yasak olmasına rağmen, AKP’nin Mudanya Belediye Başkan adayı Ahmet Murat Ünal, seçim bölgesindeki okullarda sınıflara kadar girerek propaganda yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise çocukların siyasal olarak istismar edilmesine sessiz kaldı.

AKP’nin Mudanya Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği eski ilçe başkanı Murat Ünal, seçim yasaklarını bir kez daha deldi.

Bursamuhalif.com'un haberine göre AKP Belediye Başkan Adayı Murat Ünal, yönetmelikte yasak olmasına rağmen okullarda seçim propagandası yürüttü. Özellikle okullarda siyasi toplantı ve propaganda yapılması yasak olmasına rağmen, iktidar partisi adayı Ahmet Murat Ünal, seçim bölgesindeki okullarda sınıflara kadar girerek propaganda yaptı. Ahmet Murat Ünal sosyal medya hesaplarında ilçede bulunan okulları ziyaret ederek, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldiğini aktardı.

YSK’nin geçmişte seçim dönemlerine ilişkin olarak aldığı kararlarda olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için belirlediği propaganda serbestliği ve seçim yasaklarına ilişkin Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan kararında da “Mabetlerde, okullarda, kışla, karargah, ordugah gibi askeri bina ve tesislerle askeri mahfillerde ve kamu hizmeti görülen diğer yerlerde kapalı yer toplantısı yapılamayacak” deniliyor.

MİLLİ EĞİTİM SESSİZ

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden okullara gönderilen resmi yazıda okullarda hiçbir siyasi faaliyete izin verilmemesi yönündeki kararı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimi uygulamadı.

CHP Mudanya İlçe Başkanlığı ise “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği”nin, “Okullarda siyasi propaganda yürütülemez” maddesini hiçe sayan AKP’li aday Ünal ile okul yönetimleri hakkında YSK’ya başvuruda ve suç duyurusunda bulundu.