Devlet hastanesinde boydan boya Binali Yıldırım propagandası!

Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi boydan boya Binali Yıldırım pankartı ile kaplandı!

AKP, seçim propagandası için tüm kamu binalarını kullanıyor.

İstanbul Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi boydan boya AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım pankartı ile kaplandı.

CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak, "Bu fotoğrafı az önce bir arkadaşım çekti. İstanbul'daki bir devlet hastanesinin her yeri AKP'li Binali Yıldırım'ın afişleriyle donatılmış. 'Ayıptır' desen utanmazlar, 'Etik değil' desen duymazlar... 'Burası kamunun ve herkesin, bunu yapamazsınız' desen umursamazlar! AKP, bir seçim uğruna her şeyi çürütüyor! Sökün bu pankartları, sökün!" ifadelerini kullandı.