Bir lisede AKP propagandası: Müdür düzenledi, aday oy istedi!

Cumhur ittifakının AKP ve MHP'li adayları seçim propagandası için kamu kurumlarını ve olanaklarını kullanmaya devam ediyor.

AKP'li belediye başkan adayları okullarda 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere dönük propaganda faaliyetlerine devam ediyor.

Cumhur ittifakının Ceyhan Belediye Başkan adayı AKP'li Ali Alper Boydak'ın, Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi'nde AKP propagandası yaptığı ve seçimlerde kendisi için oy istediği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde okul müdürü Mürsel Ulutaş tarafından düzenlenen, okuldaki öğretmen, öğrenci ve okulda çalışan işçilerin de katıldığı toplantıda AKP adayı Boydak'ın 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde kendisine oy verilmesini istediği öğrenildi.

SOYLU'NUN KATILDIĞI AÇILIŞA ZORLA ÖĞRENCİ TAŞINDI

soL'un ulaştığı bilgiye göre Cumhuriyet Meydanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP adaylarının katılacağı bildirilen "Ceyhan Tayyaresi Açılışı" için, kaymakamlığın emriyle Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi'nden 100 öğrenci belirlendi ve açılışa götürüldü.

Önceki gün de Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde cumhur ittifakının MHP'li adayı Memduh Uzunluoğlu'nun iki okulda propaganda yaptığı ortaya çıkmıştı.