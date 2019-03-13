Cumhur ittifakının MHP'li adayı okullarda propaganda yapıyor!

Eğitim-Sen Kayseri şube başkanı Zeynep Kekilli Vural, cumhur ittifakının Pınarbaşı belediye başkan adayı Memduh Uzunluoğlu'nun ilçe milli eğitim müdürü İlhan Pirci'yle birlikte okulları gezerek propaganda yaptığını, bu durumun anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde mili eğitim müdürü İlhan Pirci'nin, ilçedeki cumhur ittifakı adayı MHP'li Memduh Uzunluoğlu'yla birlikte okulları gezerek propaganda yaptığı iddia edildi.

Milli eğitim müdürü Pirci'nin, anayasada eğitim hakkını düzenleyen 42'nci maddeyi ihlal ettiğini savunan Eğitim-Sen Kayseri şube başkanı Zeynep Kekilli Vural, "MHP adayı Memduh Uzunluoğlu, beraberindeki ilçe milli eğitim müdürü Pirci'yle birlikte Atatürk ve Gümüşgün ilk ve ortaokullarını gezerek seçim propagandası yapmıştır. Milli eğitim müdürü Pirci, bu davranışı ile kendini bir siyasi müsabakanın kara bahisçisi ilan etmiş, kazanacağından emin olduğu bu adayın kazancından bir pay kapma ihtimalinin peşine düşmüştür. Bu kanunsuzluğun adli ve idari sonuçları olacaktır. Konunun takipçisi olacağız" dedi.