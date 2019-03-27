AKP adayından 'etkinlik' adı altında lise öğrencilerine propaganda!

AKP adaylarının hukuksuz ve yasak tanımayan propaganda çalışmaları sürüyor. AKP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, 'Geleceğin Liderleri Hilmi Güler'le Buluşuyor' adı altındaki etkinlikte 12'nci sınıf öğrecileriyle buluşturuldu. Güler, lise öğrencilerine propaganda yaptı.

AKP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, "Geleceğin Liderleri Hilmi Güler'le Buluşuyor" adı altındaki etkinlikte, lise öğrencilerine yönelik siyasi çalışma yaptı. Daha önce de Ulubey ilçesinde öğrenciler Güler'in mitinge götürülmüştü. Yaşananlar, Ordu kamuoyunda tepki topladı.

Daha önce Ulubey ilçesindeki mitingine iki okulun öğrencileri kortejler halinde götürülen AKP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, yine öğrenciler üzerinden siyasete imza attı.

Güler bu kez de "Geleceğin Liderleri Hilmi Güler'le Buluşuyor" etkinliği adı altında, seçimlere altı gün kala lise öğrencilerine yönelik propaganda yaprı. Ordu Öğrenci Meclisleri etkinliği kılıfıyla Güler, özellikle 12. sınıf öğrencileriyle bir araya getirildi.

Etkinliğe Altınordu ilçe Milli Eğitim Müdürü'nün de katılması dikkat çekti. Her seçimde AKP'den aday adayı olup bu sayede siyasi çalışma hakkını her fırsatta kullanan Milli Eğitim Müdürü'nün, bu kez de AKP adayını öğrencilerle buluşturmak için gayret göstermesi tepki topladı.

ORDU'DA TEPKİYLE KARŞILANDI

Ordu Öğrenci Meclisleri etkinliği kılıfı hukuki açıdan yapılanı suç olmaktan çıkarsa da toplumun vicdanında, eğitim kamuoyunun vicdanında, velilerin vicdanında doğru karşılanmadı.

Veliler, seçime altı gün kala, oy verme yaşına gelmiş lise öğrencilerine yönelik bu çalışmayı tepkiyle karşıladı. Okulda ders işlemesi gereken çocukların AKP'nin adayını dinlemeye götürülmesi, eğitimciler ve veliler tarafından etik bulunmadı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Eğitim İş Ordu Şube Başkanı Hikmet Pala, "Siyasette 'kazanmak için her yol mubahtır' sözünü düstur edinenlere tek sözümüz şudur: Çocuklarımızı, öğrencilerimizi siyasetinizden uzak tutun! Onları anne babaları ders görsünler diye okullara gönderiyor" ifadelerini kullandı.

Yaşananlar üzerine Ordu kamuoyunda, "AKP adayı Hilmi Güler'e bu işlerde kim danışmanlık etmektedir? Güler'i bu işlere kim yönlendirmektedir" soruları akıllara geldi.