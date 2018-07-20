Yatağan Termik Santrali'nde ikinci işçinin de cansız bedenine ulaşıldı

Yatağan Termik Santrali'nde dün akşam saatlerinde bir işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Bu sabah diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Seray Şimşek ve Sezgin Kılıç adlı işçilerin cenazeleri Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu içeride kalan iki işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Arama kurtarma ekiplerince cesedi bulunan ilk işçinin Seray Şimşek olduğu belirlenmişti. Çalışmalar sırasında bölgede yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamada Sezgin Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldığı açıklanmıştı ancak bu cesedin Yatağan Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsisinde Seray Şimşek'e ait olduğu tespit edildi.

Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ'nin yazılı açıklamasında, termik santralde meydana gelen kazanın ardından cesedine ulaşılan işçinin, olay yerinde yakınları tarafından yapılan teşhisi doğrultusunda Sezgin Kılıç olarak duyurulduğu hatırlatıldı. Açıklamada, Yatağan Devlet Hastanesi'nde yapılan ölüm muayenesi sonucu cansız bedeni bulunan işçinin Seray Şimşek olduğunun tespit edildiği belirtilerek, diğer işçi Sezgin Kılıç'a ulaşmak amacıyla çalışmaların sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Olayın ardından Şimşek ve Kılıç'ın yakınları da Yatağan Devlet Hastanesi'ne geldi.

Foto: @SonDakikaTurk