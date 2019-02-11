Otomotiv 2019’a üretim ve ihracat daralmasıyla girdi

Türkiye’nin otomobil üretimi 2019 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16, toplam otomotiv ihracatı ise adet bazında yüzde 1 oranında azaldı.

Otomotivde iç pazar daralmasına ihracat ve üretim daralması da eklendi. Önümüzdeki aylarda bu eğilimin “baz etkisi” nedeniyle artarak devam edebileceği, üretim arası ve yeni işten çıkarmaların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Otomotiv Sanayii Derneği tarafından açıklanan Ocak ayı verilerine göre, 2019 yılı Ocak ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, otomobil üretimi ise yüzde 16 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 109 bin 871 adet, otomobil üretimi ise 71 bin 397 adet düzeyinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak ayında toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 azalarak 14 bin 775 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 59 oranında azaldı ve 10 bin 979 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2019 yılı Ocak ayında üretim yüzde 1 seviyesinde azalırken, ağır ticari araç grubunda yüzde 25 seviyesinde azaldı, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 1 seviyesinde arttı. 2018 yılı Ocak ayına göre ticari araç pazarı yüzde 62, hafif ticari araç pazarı yüzde 60 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 72 azaldı.

2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1 oranında azalırken, otomobil ihracatı yüzde 20 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 93 bin 760 adet, otomobil ihracatı ise 58 bin 807 adet düzeyinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 2 artarken, avro bazında ise yüzde 9 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 15 azalarak 812 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 9 azalarak 711 milyon avro seviyesinde gerçekleşti.