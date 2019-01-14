Dünya çapında binlerce işçi çıkaracak olan Ford ve GM'ye tepki

Dünya genelinde binlerce işçi çıkaracağını açıklayan Ford ve General Motors’a Yunanistan’da Tüm İşçilerin Militan Cephesi tepki gösterdi: İşçilerin örgütlenme ve dayanışma silahı var.

Yunanistan’da Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) dünya genelinde binlerce işçinin işine son vereceğini açıklayan Ford ve General Motors (GM) şirketlerini kınayan bir açıklama yayımladı.

Çokuluslu şirketler General Motors ve Ford’un çok sayıda ülkede binlerce işçiyi işten çıkaracağını açıkladığını ifade eden PAME, GM’nin bazı fabrikalarını kapatarak toplam çalışan sayısının yüzde 15’ine denk düşen 14 bin işçiyi işten çıkarma kararını açıkladığını hatırlattı.

Benzer bir biçimde Ford’un da “zarar ettiği” gerekçesiyle bazı fabrikalarını kapatarak binlerce işçinin işine son vereceğini açıkladığını belirten PAME, sözkonusu şirketlerin artan kârlılıklarına ve rekabet yeteneklerine karşın binlerce işçinin çalışma hakkına saldırmaktan kaçınmadıklarını vurguladı.

Otomotiv sektöründeki devasa kârlılığın ve rekabetin sonucunun her zaman işçilerden beklenen “fedakarlık” olduğunu dile getiren sendikadan yapılan açıklamada, “PAME çokuluslu otomobil şirketlerinin binlerce işçiyi işten çıkarmasını kınar ve tüm dünyada bu şirketlerde çalışan işçilerle dayanışmasını ifade eder. İş çevrelerinin bu saldırılarına karşı işçiler örgütlenme ve dayanışma silahına sahiptir” denildi.