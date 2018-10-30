Koç'un Yapı Kredi'sine 1.1 milyar dolarlık kredi

Koç'un Yapı Kredi'si, yılın ikinci yarısında sendikasyon kredisini en yüksek tutarlı yenileyen banka oldu. Anlaşma kredi faizlerinde kalıcı bir artışa, dolayısıyla enflasyonda da yükselişe neden olacak.

Yapı Kredi, toplam 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Yapı Kredi’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, toplam 1.1 milyar dolarlık, 367 gün vadeli sendikasyonun 275 milyon dolar ve 690.7 milyon avro tutarında iki ayrı dilimden oluştuğu belirtildi.

Açıklamaya göre, 13 ülkeden 27 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlarla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti, dolar bölümü için “Libor+yüzde 2.75” ve euro için “Euribor+yüzde 2.65” olarak gerçekleşti.

Sağlanan krediyle ilgili değerlendirmede bulunan Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “Yapı Kredi olarak yılın ikinci yarısında en yüksek tutarlı sendikasyon kredisini yenileyen banka olduk” dedi.

Yapı Kredi’nin sağladığı 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisinin koordinatörlüğünü ve düzenleyiciliğini Bank of America Merrill Lynch International Limited, aracılığını ise UniCredit Bank AG, London Branch üstlendi.

BANKALARIN BORÇLANMA MALİYETİNDEKİ ARTIŞ KİME, NASIL YANSIYACAK?

Bankaların borçlanma maliyetlerindeki artış hem mevduat faizlerini hem de kredi faizlerini etkileyecek. Mevduat faizlerinde Ağustos ayında ortalama yüzde 18-20’ye, en yüksek faiz oranı ise yüzde 25-27 aralığına çıkmıştı. Sendikasyon kredilerinin maliyetindeki artışın mevduat faizlerine de yansıması ve yıllık TL mevduatlarda ortalama faizin yüzde 20-25 bandına yerleşmesi olası gözüküyor. Hem sendikasyonlar hem de mevduatlardaki faiz artışı yani bankaların borçlanma maliyetlerindeki artış kredi faizlerine de yansıyacak, yüzde 30-35 civarında olan bir yıllık ticari kredi faizi oranının daha yukarı çıkması bekleniyor.

Kredi faizlerindeki artış, mal ve hizmet fiyatlarındaki artışın devam etmesine, enflasyonun daha da yükselmesine yol açacak.

BANKACILIKTA RİSK AZALMIYOR ARTIYOR

Türkiye’nin gelecek bir yıl içinde ödemesi gelen dış borcunun önemli bir bölümü özel sektör borçlarından, bu borcun önemli bir bölümü de bankaların borçlarından kaynaklanıyor. Bankalar, bir yıl için 75 milyar dolar civarında hesaplanan borçlarını daha yüksek maliyetlerle yeni sendikasyon kredisi kullanarak ödeyecek. “Finansal Borçların Yeniden Yapılandırılması” düzenlemesi de dikkate alındığında alacakların tahsilinin azaldığı, yüksek maliyetle yeni borç verme olanaklarının daraldığı bir tabloda bankacılık sektörünün taşıdığı riskin artacağı görülüyor.