Koç’tan ‘bankacılıkta sıkıntı yok’ korosuna destek

Bankacılık sektöründe artan risklere dikkat çeken açıklamalardan hareketle dün yapılan TBB Genel Kurulu’nda düzeltme niteliğinde değerlendirmeler yapıldı. Bugün ‘100. gün’ toplantısı yapan Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü de TBB ve BDDK başkanlarının açıklamalarını destekledi.

Dünya gazetesi haberine göre Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü Gökhan Erün, görevindeki “100. günü” dolayısıyla bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda bankacılık sektörü riskleri, kredi yeniden yapılandırmaları, konut kredisi faiz indirimi gibi konulardaki soruları yanıtlayan Erün, kredi yapılandırmalarında iyi niyetle yaklaşan herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.

KREDİ YENİDEN YAPILANDIRMALARINA SICAK BAKILIYOR

Erün, kredi yapılandırmalarına ilişkin iyi niyetle yaklaşan herkese kapılarının açık olduğunu belirterek, "Eğer bu ahlaki bir çöküntüye gidecek noktada olursa buna bankacılık sektörü izin vermez. BDDK da, kimse de izin vermez. Tabii ki bu anlamda müşteri iyi niyetli yaklaşırsa yanında oluruz. Konjonktürü suistimale izin vermeyiz." dedi. Yıldız Holding ve Doğuş Grubu yapılandırmalarına ilişkin soruyu yanıtlayan Erün, Yıldız Holding'in kredi yapılandırmasında yetkili lider bankayız. Yeni bir sendikasyon kredisi almak üzere bize geldiğinde yetkili lider banka olarak sorumluluk aldık. Görüşmeler çok iyi gitti. Diğer bankalar da olumlu yaklaştı. Diğer grupla ilgili ise bir şey söyleyemem. Onların açıklamalarına bakmalısınız" dedi.

Erün, gündemlerinde yapılandırma için yeni firmalar olmadığını belirtirken “Bankaların ve müşterilerin vadeler anlamında aldığı pozisyonda hatalar yapılmıştır, onu da görüyoruz” sözleriyle olası yeni yapılandırmalar için açık kapı bıraktı. Bu sürecin “ahlaki çöküntü”ye dönüşmesine bankacılık sektörü ve BDDK’nın izin vermeyeceğini vurgulayan Erün, “Tabii ki bu anlamda müşteri iyi niyetli yaklaşırsa yanında oluruz. Konjonktürü suistimale izin vermeyiz” dedi.

KREDİ GENİŞLEMESİ İŞTAHI VAR

Yapı Kredi Genel Müdür, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredi uygulamasının geçen yılın başarılı hikayelerinden biri olduğunu, Banka olarak KGF kredilerinde iddialı olduklarını vurguladı. Erün, "Bize verilen limitleri en kısa zamanda doldurup yeni kredi talep eden banka durumunda olmak istiyoruz ve öyleyiz. KGF'de agresif olmak istiyoruz. KGF kredilerinde bir sorun görmüyoruz" dedi. Erün’ün bu sözleri de garantili olmak koşuluyla borç yeniden yapılandırması konusunda iştahlı olunduğuna işaret ediyor.

Kamu bankaları ile özel bankalar arasında kredi büyümesinde makasın açıldığına ilişkin bir soru üzerine Erün, "Bu yaklaşımın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence makas açılmıyor. Kredi verme hevesimiz çok, kredi verme istediğimiz var" dedi.

'UNICREDIT BİZDEN VE TÜRKİYE’DEN ÇOK MEMNUN'

Gökhan Erün, İtalyan ortak UniCredit'in, Yapı Kredi'den çok memnun olduğunu ve memnun olduğu için sermaye koyduğunu, UniCredit'in konsolide karının yüzde 25-30'unun Yapı Kredi'den geldiğini söyledi.

Kamu bankaları ile özel bankalar arasında kredi büyümesinde makasın açıldığına ilişkin bir soru üzerine Erün, "Bu yaklaşımın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence makas açılmıyor. Kredi verme hevesimiz çok, kredi verme istediğimiz var." dedi.

'YABANCILAR GÜVEN DUYUYOR'

Erün, Türkiye'ye yurtdışında güven olduğunu öne sürdü ve BDDK Başkanı’nın da işaret ettiği yabancı para fonlamada sıkıntı olmadığı, Sendikasyonların yüzde 100’ün üzerinde çevrilebildiği saptamasını yineledi.

Her iki açıklamada da yabancı para fonlamanın maliyeti ve risk artışına etkileri konusuna değinilmedi.