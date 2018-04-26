Yapı Kredi emekçileri: Siyaset yasağına 1 Mayıs'ta yanıt verelim

Yapı Kredi Emekçileri Halk Komitesi'nden yapılan çağrıda, "Bankadaki siyaset yasağına, mobbinge, performans baskısına, uzun çalışma saatlerine, işsizlik tehdidine karşı 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda kendi çıkarlarımız için bir araya gelmeye, örgütlenmeye, patronu korkularıyla baş başa bırakmaya çağırıyoruz" denildi.

Koç Holding'in Yapı Kredi Bankası, son günlerde emekçilere konulan siyaset yasağıyla gündemde. "Etik ilkeler" adı altında çalışanlara siyaset yasağı getirmeye çalışan patronlar, diğer yandan mobbingi, performans baskısını, uzun çalışma saati dayatmasını, işsizlik tehditlerini sürdürüyor.

Yapı Kredi Emekçileri Halk Komitesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'na yaklaşılan bu günlerde bir açıklama yayımladı.

"YAPI KREDİ EMEKÇİSİNDEN NEDEN KORKUYORSUNUZ?"

"Yapı Kredi emekçisinden neden korkuyorsunuz" başlıklı açıklamada, "Bankadaki siyaset yasağına, mobbinge, performans baskısına, uzun çalışma saatlerine, işsizlik tehdidine karşı 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda kendi çıkarlarımız için bir araya gelmeye, örgütlenmeye, patronu korkularıyla baş başa bırakmaya çağırıyoruz" denildi.

Yapı Kredi Emekçileri Halk Komitesi imzasıyla yayımlanan açıklamanın tamamı şöyle:

YapıKredi Bankası "etik ilkeler" adı altında çalışanlara siyaset yasağı getirmeye çalışıyor. Tarafsızlık görüntüsü altında söylenmek istenen şu: Siyaset, siyasallaşması istenmeyen emekçilere kapalıdır. Patron siyaset yapsın, işçi işine baksın!

Banka patronu ikiyüzlüce siyasetin bütün özgürlüklerinden yararlanıyor. Patron koçlar gibi siyaset yapıyor, özgürce iktidar ve muhalefet partileriyle görüşüyor, taleplerini bildiriyor. Kendi çıkarı için ekonomiyi, teşvikleri, vergi indirimlerini, iç ve dış siyaseti hatta açılacak liselerin özelliklerini, sağlığın özelleşmesini planlatıyor ama emekçinin tavır almaması, mücadele etmemesi, hakkını aramaması için sözler almaya çalışıyor. Çünkü bu düzende birilerinin milyonları götürmeye devam etmesi için diğerlerinin ise mobbing sonucu beyin kanamasından ya da rafineri patlamasından ölmesi gerek. Patronun saltanatı sürerken emekçilerin baskı ve hakaretlere maruz kalması, sabahtan akşama kadar patronundan koparabildiği kadar ücrete çalışması lazım. İşçinin çocuğu için laik bir eğitim, sakatlanan beli ya da boynu için sağlık hizmeti satın alabilmek ve basit bir barınma hakkı için ömür tüketip itiraz etmemesi, iş yerini ve ülkesini değiştirmenin yollarını aramaması gerekiyor. Onlara göre böyle mühim meselelerle ancak patronlar örgütü TÜSİAD ya da TBB ilgilenebilir.

Baştan sona hukuksuz, anayasal suça karşılık gelen bu dayatmaların karşısında olduğumuzu ilan ediyoruz. Anayasanın düşünce ve kanaat özgürlüğü maddesi, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti maddesi, siyasi partilere üye olma maddesi ve İş Kanunu'ndaki haklarımız açıktır.

Fakat ille de bir yasaklama gelecekse patronların siyaset yapması yasaklanmalıdır. Çünkü ülkemizdeki bu gerici ve emek düşmanı bataklığın sorumlusu onlardır. Aydınlanmadan ve emekten yana bir dünya kurması için ise tersanedeki işçiden bankamızdaki emekçiye kadar herkesin siyasete ve örgütlenmeye ihtiyacı var. Banka emekçisi için etik olan tam olarak budur.

YapıKredi Emekçileri Halk Komitesi olarak iş arkadaşlarımızı siyaset yasağına, mobbinge, performans baskısına, uzun çalışma saatlerine, işsizlik tehdidine karşı 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda kendi çıkarlarımız için bir araya gelmeye, örgütlenmeye, patronu korkularıyla baş başa bırakmaya çağırıyoruz.

Buluşma Yeri: Maltepe sahil Yolu Piri Reis Cd. Kavşağı (Kartal yönü-Dragos mevkii)

Saat: 11.00