TBB Genel Kurulu’nda 'güven' mesajları

Türkiye Bankalar Birliği’nin 61. Genel Kurul toplantısında yapılan konuşmalara, güven ve 'düşük faiz' mesajları damga vurdu. Bankacılık sektörüne sirayet etmesi beklenen ekonomik sıkıntılar ve ABD’den Türk bankalarına olası yaptırım kararı öncesi sektör, güven mesajları veriyor.

Seçimler öncesi kur ve faizlerin yükselmesiyle ekonomideki sıkıntılar daha görünür hale gelirken, sektör oyuncuları sıkıntının merkezinde yer alan bankacılık sisteminde pembe bir tablo çiziyor. Bugün yapılan Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 61. Genel Kurul toplantısında TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, sektörün düşük faizden yana olduğunu belirtti.

'FAİZLERİ AŞAĞI ÇEKMENİZİ İSTİYORUZ'

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, “Biz ticarethaneyiz, para kazanmak gerekiyor. Faizler yükseldiğinde bankalar çok para kazanan işletmeler değildir. Bu bir yanlış algı. Böyle şey olsaydı 2001’de tüm bankalar ayakta kalırdı. Bankacılık sektörü de düşük faizden yanadır” dedi.

Genel Kurul’da bir konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım da, Aydın’ın bu sözlerine atfen, düşük faiz mesajı verdi. Başbakan Yıldırım “Yüksek faiz sizin için iyi değilse indirelim, hem kâr edin hem siz kazanın hem de memleket kazansın” dedi.

Yıldırım ayrıca faizleri aşağı çekmek için bankalara birlikte hareket etme ve önlem alma çağrısı yaptı: “Kredi maliyetlerini mümkün mertebe küçültmenizi ve birlikte hareket ederek maliyetleri ve faizleri aşağı çekmenizi istiyoruz… Düşük faizde daha makul kâr edeceksiniz. Kârınızda gözümüz yok.”

SEKTÖRDEN 'SAĞLIKLIYIZ' MESAJI

Ekonomide artan sıkıntılar ve ABD’den Türk bankalarına olası yaptırım kararı öncesi, bir yandan İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince ve Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi’nden riskler karşısında ciddi uyarılar gelirken diğer yandan sektör kurumlarından “güven” mesajları pompalanıyor.

Düşük faiz çağrıları yapılan TBB’nin 61. Genel Kurulu’nda ayrıca, bankacılık sektörünün yurtdışından kaynak temin etmede herhangi bir sıkıntı yaşamadığı vurgulandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben toplantıda yaptığı konuşmada, son iki yılda artan risklere rağmen hükümet ve diğer otoritelerle işbirliği içinde geliştirilen politikalarla sektörün olumlu gelişim patikasının muhafaza edildiğini vurguladı.

Akben, “Son iki yılda ülkemiz ve buna bağlı olarak finansal sistemimiz şiddetli streslere maruz kalmıştır. Menfur 15 Temmuz darbe girişimi, küresel ekonomik aktivitenin yavaş toparlanması, bölgesel jeopolitik sorunlar ve ani kur değişimleri gibi faktörler finansal sistemimiz açısından riskler barındırmaktadır. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen, hükümetimiz ve diğer otoritelerle iş birliği içerisinde uyguladığımız mikro ve makro ihtiyati tedbirler sayesinde, bankacılık sektörü olumlu gelişim patikasını muhafaza etmeyi başarmıştır” dedi.

BDDK Başkanı Akben konuşmasında, “Mevduat faizleri ve buna bağlı olarak kredi faizlerinin yükselmesi orta ve uzun vadede ne finansal tüketiciler ne de sektör için sağlıklı bir eğilimdir” diyerek yüksek faize karşı uyardı.

Bankacılık sektörünün sağlam ve güven veren yapısıyla 1980'li ve 1990'lı yılların aksine Türkiye ekonomisi için önemli bir istikrar çıpası rolü oynadığına vurgu yapan Akben, kredilerin takibe dönüşüm oranının, likidite göstergelerinin, yabancı para pozisyonu ve kaldıraç oranının makul düzeylerde seyrettiğini, sermaye yeterliliği rasyosunun uluslararası standartların öngördüğü asgari düzeyin oldukça üzerinde bulunduğunu da dile getirdi.

78 MİLYAR TL'LİK YENİDEN YAPILANDIRMA

TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü şu ana kadar bankacılık sektörünün 78 milyar TL'lik yeniden yapılandırmaya gittiğini de söyledi. Aydın, KGF kapsamındaki yenilemelerin dışarıda tutulduğu düşünüldüğünde hayli yüksek bir tutardan söz etmiş oldu.