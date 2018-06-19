Direnişinin 64. gününde Fox TV önünde sesini duyurdu

İstanbul'da AKP'li Zeytinburnu Belediyesi tarafından işten atılan taşeron işçisi Kenan Güngördü 63 gün belediye önünde sürdürdüğü direnişin 64'üncü gününde sesini daha iyi duyurabilmek için Fox TV önündeydi.

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi'nde kadro beklerken "arşiv taraması" ve "güvenlik soruşturması" bahaneleriyle işten çıkarılınca belediye önünde eyleme başlayan Kenan Güngördü, direnişinin 64'üncü gününde Fox TV önünde eylem yaptı.

Zeytinburnu Belediyesi'nde kadro sınavına girip kazanan, 2 Nisan'da ismi listede olduğu halde 3 Nisan günü "arşiv taraması" ve "güvenlik soruşturması" gibi bahanelerle işten çıkarılan taşeron işçisi Kenan Güngördü, belediye önündeki direnişinin 63'üncü gününü tamamladı. Güngördü bugün direnişinin 64. gününde sesini kamuoyuna daha iyi duyurabilmek için Fox TV önünde eylem yaptı.

"AKP'li Zeytinburnu Belediyesi haksız, hukuksuz işten attı. 63 gündür işimi geri istiyorum" yazılı bir dövizle Fox TV önünde oturma eylemi yapan Güngördü, "KHK'ler, OHAL ve AKP gitmeden, işimi geri almadan buradan ayrılmamak konusunda kararlıyım, inançlıyım. Ve eminim hep birlikte kazanacağız" dedi.

Güngördü direnişine belediye önünde devam edeceğini belirtti.

