AKP'li belediyeden taşeron eylemini engelleme girişimi

İstanbul Zeytinburnu Belediyesinde kadro bekleyen 11 taşeron işçisi, "arşiv taraması" ve "güvenlik soruşturması" bahaneleriyle işten çıkarılınca geçen hafta eylem belediye önünde oturma eylemi başlattı. Belediye eylemi engellemek için alana araçlar park ettirince, işçi Kenan Güngördü protestosunu karşı kaldırımda sürdürmeye başladı.

AKP'nin "taşerona kadro" yalanı belediyelerde ve kamu kurumlarında devam ediyor.

İstanbul Zeytinburnu Belediyesinde kadro sınavına girip kazanan, 2 Nisan'da isimleri listede olan 11 taşeron işçisi, 3 Nisan günü "arşiv taraması" ve "güvenlik soruşturması" gibi bahanelerle işten çıkarıldı.

İşçilerin 16 Nisan Pazartesi günü belediye önünde başlattıkları eylem bir haftayı geride bırakırken, belediye yetkilileri eylemin yapıldığı alana araçlar park ettirerek teşhir eylemini engellemek istedi. Kadro talebini ısrarla sürdüren Kenan Güngördü, Zeytinburnu Belediyesinin karşı kaldırımına geçerek protestosunu orada sürdürmeye başladı.

Yaşadığı durumu soL'a anlatan Güngördü, "Belediye teşhir olmamak için, bina önüne yani başkanın asla park ettiremediği yere arabalar çektirip eylem alanımı kapattı. Ben de polisler tarafından karşı tarafa alındım. Ne olursa olsun direnişe devam edeceğim. Ben bu direnişi diğer 10 işçi arkadaşım adına da sürdürüyorum" dedi.