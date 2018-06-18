Zeytinburnu Belediyesi önünde 63 gündür direniyor: İşini geri istiyor

İstanbul Zeytinburnu Belediyesinde kadro beklerken 'arşiv taraması' ve 'güvenlik soruşturması' bahaneleriyle işten çıkarılınca belediye önünde eyleme başlayan Kenan Güngördü, direnişinin 63'üncü gününü tamamladı. Güngördü yarın Fox TV önünde eylem yapacak.

AKP'nin "taşerona kadro" yalanı belediyelerde ve kamu kurumlarında devam ediyor.

İstanbul Zeytinburnu Belediyesinde kadro sınavına girip kazanan, 2 Nisan'da ismi listede olduğu hale 3 Nisan günü "arşiv taraması" ve "güvenlik soruşturması" gibi bahanelerle işten çıkarılan taşeron işçisi Kenan Güngördü, belediye önündeki direnişinin 63'üncü gününü tamamladı.

63 günden beri belediye önünde eylemini düzenli olarak sürdüren Güngördü, haklı ve meşru talebini kamuoyuna daha iyi duyurabilmek amacıyla Fox TV önünde eylem yapacak.

Güngördü yarın yapacağı eylemi şöyle duyurdu: