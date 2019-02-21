Venezuela, Brezilya sınırını kapatıyor

ABD’nin 'insani yardım götürme' bahanesiyle müdahaleye hazırlandığı Venezuela'da, Brezilya sınırını kapatıldı. Kararın halkı korumak amacıyla alındığı belirten Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya sınırının kapatılmasının da gündemde olduğunu açıkladı.

ABD’nin “insani yardım götürme” bahanesiyle müdahaleye hazırlandığı Venezuela'da, Brezilya sınırının kapatıldığı açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin Brezilya ile sınırını kapatma kararı aldıklarını duyurdu. Maduro, Kolombiya sınırının kapatılması olasılığının da değerlendirdiğini söyledi.

Brezilya sınırının halkı korumak için kapatılacağını belirten Maduro, "Kolombiya'yla sınırı tam kapatma gibi bir karar almak istemiyorum ama değerlendiriyorum" dedi.

Venezuela'da ABD destekli ulusal meclis üyelerinden oluşan bir grup ise "insani yardım" getirmek için 3 otobüsle sabah saatlerinde başkent Karakas'tan Kolombiya sınırına doğru yola çıktı.

ABD yaptırımlarının Venezuela'ya maliyetinin 30 milyar doları aştığını dile getiren Maduro, Venezuela'ya karşı ekonomik baskı uygulayan ABD'nin "yardım" önerisine tepki göstermişti. Maduro, "Bizden 30 milyar çalanlar 20 milyonluk çürümüş gıda öneriyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodríguez, limanlarda, havaalanlarında ve sınırlarda dış müdahaleleri engellemek için önlem aldıklarını açıklamıştı. Venezuela Hollanda Antilleri ile deniz sınırını kapattıklarını da açıklamıştı.