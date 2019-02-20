Venezuela Hollanda Antilleri'yle sınırını kapattı

Venezeuela ordusu, 23 Şubat öncesi ABD’nin olası müdahalesine karşı teyakkuza geçti. Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, Hollanda Antilleri ile deniz sınırını kapattıklarını açıkladı.

ABD’nin “insani yardım götürme” bahanesiyle 23 Şubat’ta müdahale hazırlığı yaptığı Venezuela, sınırlarına askeri sevkıyat yaptı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Hollanda Antilleri'yle deniz sınırını kapattıklarını, hava trafiğini askıya aldıklarını ve diplomatik ilişkilerini gözden geçireceklerini açıkladı.

Hollanda Antilleri'nden Kurasao adası, ABD’nin Venezuela’ya nakletmek istediği malzemeler için aktarma merkezi olmayı kabul etmişti.

Rodriguez yaptığı açıklamada “Venezuela bu ülkelerle yalnızca sınırını kapatmaya değil ilişkilerini de gözden geçirmeye karar verdi. Önlemler bu hükümetler uluslararası yasalara uymaya başlayıncaya dek sürecek” dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin halihazırda Kolombiya'da beklettiği yardımları kabul etmeyeceklerini açıklamış, ABD’nin “insani yardım” bahanesiyle ülkeye müdahale etmek istediğini belirtmişti.