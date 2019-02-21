Venezuela: ABD'nin bize yapabileceği en büyük yardım çaldığı kaynaklarımızı geri vermek

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodríguez, ABD'nin Venezuela'ya 'yardım yapma' girişimlerine ilişkin konuşarak, 'ABD'nin Venezuela halkına yapabileceği en iyi insani yardım çaldıkları kaynaklarımızı bize geri vermek' dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodríguez, Venezuela'ya karşı bir yandan yaptırım ve ekonomik abluka uygularken, diğer yandan "insani yardım" yapmaya çalıştığını öne süren ABD'yi eleştirdi.

teleSUR'un haberine göre Rodríguez, limanlarda, havaalanlarında ve sınırlarda dış müdahaleleri engellemek için önlem aldıklarını ifade ederek, Venezuela halkını dış müdahalelere karşı birlik olmaya çağırdı.

Sağ muhalefete diyaloğu yeniden başlatma ve diplomatik ilişkileri onarma davetinde bulunan Rodríguez, ABD "yardımlarına" ilişkin olaraksa "ABD'nin Venezuela halkına yapabileceği en iyi insani yardım çaldıkları kaynaklarımızı bize geri vermek" dedi.

Venezuela yetkilisi, ülkeye yasadışı malzeme girişlerinin Venezuela'nın egemenliğinin ihlali olacağını da vurguladı.

MADURO DA KARŞI ÇIKMIŞTI

ABD yaptırımlarının Venezuela'ya maliyetinin 30 milyar doları aştığını dile getiren Maduro, Venezuela'ya karşı ekonomik baskı uygulayan ABD'nin "yardım" önerisine tepki göstermişti.

Maduro, "Bizden 30 milyar çalanlar 20 milyonluk çürümüş gıda öneriyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de Maduro'ya destek vererek Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezuela’ya insani yardımının "petrol yağması için savaşın bahanesi" olduğunu dile getirdi.

Küba Dışişleri Bakanı, Trump’ın Venezuela’ya kukla bir devlet başkanı dayatmak istediğini belirterek, Trump’ın saldırgan söyleminin Venezuela’ya karşı askeri saldırı tehdidini doğruladığını ifade etti.