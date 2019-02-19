Maduro: Bizden 30 milyar çalanlar 20 milyonluk çürümüş gıda öneriyorlar

ABD Başkanı Donald Trump dün Florida’da yaptığı konuşmada Maduro hükümetine bağlılığını koruyan Venezuela ordusunu tehdit etti, 'sosyalizmin Venezuela'yı harabeye çevirdiği'ni öne sürdü. Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise Trump’ın Nazi benzeri bir konuşma yaptığını belirtti ve ABD'nin ülkeden çaldığı 30 milyar dolara karşılık önerisinin 20 milyon dolar tutarında çürümüş gıda olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump dün Florida’da yaptığı konuşmada Venezuela ordusu mensuplarının Maduro’ya bağlı kalarak “geleceklerini ve hayatlarını riske attıklarını” öne sürdü, orduya ABD’nin insani yardım adı altında Kolombiya’dan ülkeye göndereceği malzemelerin girişine izin vermelerini istedi.

Venezuelalı askerleri Maduro’yu desteklemeye devam etmeleri durumunda “Hiçbir güvenli liman, çıkış yolu bulamayacaksınız” diye tehdit eden Trump, ayrıca ülkedeki Bolivarcı hükümeti komünist Küba’nın “kuklası” diye niteledi.

Trump’ın konuşmasına hem Maduro’dan hem de Küba’dan sert yanıt geldi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Trump’ın konuşmasını “Nazi benzeri” diye niteledi, ABD’nin ülkeye insani yardım göndermesinin bir şov olduğunu söyledi.

Trump’ın dün Miami’de yaptığı konuşmadan bir saat sonra televizyondan yayımlanan konuşmasında Maduro, Trump’ın kendisini Venezuela’nın sahibi, Venezuela halkını da onun köleleri sandığını ve “Nazi-tarzı” bir konuşma yaptığını dile getirdi.

ABD’nin ülkeye göndereceğini açıkladığı insani yardımın bir şov olduğunu dile getiren Maduro “Trump Venezuela’da neyi seviyor? Petrolü, koltanı ve elmasları… En kötü şey ise Venezuela’dan kukla olarak hizmet eden insanların olması. İnsani yardım bir şovdur. Bizden 30 milyar dolar çalıyorlar ve bize 20 milyon dolarlık çürümüş gıda göndermeyi teklif ediyorlar” dedi.

'BEYAZ SARAY, BEYAZ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ DAYATMAK İSTİYOR'

Maduro, Trump’ın farklı ideolojilerin gelişmesini önlemek üzere Nazi tarzı bir konuşma yaptığını ifade ederek “Trump ideolojileri ve siyasi çeşitliliği yasaklamak istiyor. Beyaz Saray’ın beyaz üstünlüğü yanlısı tek bakış açısını dayatmak istiyor” dedi.

ABD’nin Venezuela’ya sahip olduğu kanısıyla Venezuela halkına geleceğini dikte etmek gücüne sahip olduğunu sandığını dile getiren Maduro, ABD’nin Venezuela halkını köleleştirmek istediğini, buna izin vermeyeceklerini belirtti.

ABD’nin insani yardımına ihtiyaç olmadığını belirten Maduro, halihazırda ülkeye Birleşmiş Milletler ve Rusya tarafından yardımların geldiğini söyledi.

KÜBA: VENEZUELA'YA ABD YARDIMI SAVAŞIN BAHANESİ

Öte yandan Küba’dan da Trump’ın Miami’de yaptığı konuşmaya tepki geldi. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezuela’ya insani yardımının "petrol yağması için savaşın bahanesi" olduğunu dile getirdi. Küba Dışişleri Bakanı, Trump’ın Venezuela’ya kukla bir devlet başkanı dayatmak istediğini belirterek, Trump’ın saldırgan söyleminin Venezuela’ya karşı askeri saldırı tehdidini doğruladığını ifade etti.

ABD YAPTIRIMLARININ ÜLKEYE MALİYETİ 38 MİLYAR DOLAR

Öte yandan Trump dünkü konuşmasında "Sosyalizm, Venezuela'yı tamamen harabeye çevirdi” ifadesini kullanırken, Venezuela’da Planlamadan Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Ricardo Menendez dün yaptığı açıklamada ABD’nin yaptırımlarının Venezuela ekonomisine maliyetinin 38 milyar dolara ulaştığını açıkladı.