Trump'ın çıkışı sonrası PYD'den açıklama: Şam'la müzakereler durduruldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz. 20 millik (32 km) güvenli bölge kuracağız' açıklamasından sonra PYD'nin Moskova temsilcisi olan Rşad Bienaf, Şam'la yapılan görüşmelere ilişkin, 'Şu an için müzakerelerin hepsi durduruldu' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz. 20 millik (32 km) güvenli bölge kuracağız" açıklaması tartışılmaya devam ederken PYD cephesinden de açıklama geldi.

Sputnik'e konuşan PYD'nin Moskova temsilcisi Rşad Bienaf, Suriye hükümeti ve Kürt güçler arasındaki müzakerelerin hangi aşamada olduğuna ilişkin soruya, "Şu an için müzakerelerin hepsi durduruldu" dedi.

Bienaf, müzakerelerin askıya alınmasının sebebini, "Kürtlerin, Suriye'nin topraklarının tamamında demokratik bir sistem kurulmasını istemesiyle, Şam'ın ise çatışmalar öncesindeki merkeziyetçi yapıda ısrarcı olmasıyla" açıkladı.

"Aramızda diyalog vardı, Suriye'nin resmi hükümetiyle görüşmelerimiz oldu" diyen Bienaf, "Ne yazık ki bunlar sonuçsuz kaldı, çünkü Şam anayasada değişiklik yapmaya, Kürtleri tanımaya hazır değil. Bir takım uzlaşmalara varmaya da hazır değil" ifadelerini kullandı.

'ANLAŞMA KAÇINILMAZ' DEMİŞTİ

YPG sözcüsü Redur Halil, Suriye'de yaşanan gelişmelere dair kısa süre önce yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyinde YPG varlığının sürmesi gerektiğini belirtmiş, ve Suriye yönetimiyle anlaşmanın "kaçınılmaz" olduğunu söylemişti.