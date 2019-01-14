Trump: Eğer Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz

ABD Başkanı Donald Trump, 'Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz. 20 millik (32 km) güvenli bölge kuracağız. Aynı zamanda Kürtlerin Türkiye’yi provoke etmesini istemiyorum' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Suriye'den çekilme sürecinin başladığını duyurdu.

"IŞİD'in mülki halifeliğinin kalan az kısmını sert ve birçok yönden vurmaya devam ederken uzun zamandır gerçekleşmesi gereken Suriye'den çekilmeye başlıyoruz. Tekrar toparlanırsa yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız" diyen Trump, Türkiye'ye yönelik olarak ise, "Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtler'in de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.