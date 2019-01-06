YPG'den açıklama: Suriye yönetimiyle anlaşma kaçınılmaz

YPG sözcüsü Redur Halil, Suriye Demokratik Güçleri'yle Suriye yönetimi arasında bir anlaşmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

YPG sözcüsü Redur Halil, Suriye'de yaşanan gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Suriye'nin kuzeyinde YPG varlığının sürmesi gerektiğini savunan Halil, buna karşın Suriye yönetimiyle anlaşmanın "kaçınılmaz" olduğunu söyledi.

AFP'nin haberine göre Halil, "Otonom yönetim ve Suriye hükümeti arasında bir anlaşma kaçınılmaz çünkü bizim bölgelerimiz Suriye'nin bir parçası" ifadelerini kullandı.

Halil, "Menbiç'in nasıl idare edileceğine dair nihai bir çözüme ulaşmak için hükümetle müzakereler devam ediyor" ifadelerini kullanarak, "olumlu işaretler" olduğun söyledi.

YPG sözcüsü Suriye yönetimiyle varılan anlaşmanın olumlu olması durumunda anlaşmanın yalnızca Menbiç için değil bölgenin tamamı için de uygulanabileceğini ifade etti.

ABD'nin bölgeden çekilme kararı almasının ardından YPG, Suriye yönetimiyle görüşmelere başlamıştı.