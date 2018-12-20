ABD'nin çekilme kararı üzerine SDG'den açıklama: Federalizmi iptal ettik, Suriye ordusu sınırları korusun

Suriye Demokraitk Güçleri'nden bir yetkili, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı üzerine açıklama yaptı. Açıklamada Suriye ordusuna sınırları koruma çağrısı yapılırken, federalizmin 'iptal edildiği' söylendi.

Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı Suriye Demokratik Meclisi eşbaşkanı Riyad Derar, el-Ahbar'da konuştu. Derar, "Suriye Ordusu ülkenin sembolüdür, sınırları onunla beraber korumak ulusal eylemdir" diyerek, Suriye ordusuna sınırları koruma çağrısı yaptı.

Gazeteci Hasan Sivri'nin aktardığına göre Derar, "Federalizm projesi eskiden bir gereklilikti. Literatürümüzden kaldırdık ve demokratik adem-i merkeziyetçilik ile değiştirdik" dedi.

'ŞAM ÖNŞARTSIZ CEVAP VERMELİ'

SDG yetkilisi Derar açıklamasında şunları söyledi:

"Şam ile bunları konuştuk ama Şam teslimiyet yolunda emrivaki dayatıyor. Reaksiyonlar üstten verildi, özellikle Velid Muallim'in federalizm ile ilgili açıklaması. Fakat projeyi (federalizmi) iptal ettik. Şam talebimize önşartsız cevap vermeli."

'ABD'NİN ÇEKİLMESİ VEYA KALMASI ELİMİZDE DEĞİL'

Derar, ABD'nin çekilmesine ilişkinse şunları aktardı:

"ABD'nin çekilmesi veya kalması elimizde değil. Üzerinde mutabakata varılmış politik kartlarımız yok. Barzani ve Ankara ile görüşen Ahmed Carba sınır hattı kontrolü için bir oyun peşinde."

ABD TIRLARI SURİYE'DEN AYRILIYOR

ABD'nin Suriye'den birliklerini çekme kararını duyurmasının ardından Suriye'nin Irak sınır hattında dün gece hareketli saatler yaşandı.

Dün akşam 23.00 sularında daha önce ABD'nin YPG'ye silah ve mühimmat taşıdığı üstü kapalı TIR'lar, Irak yönünde ilerlemeye başladı.

Daha önce sevkiyatlardan sonra, içlerinin boş olduğu görülebilir şekilde üstleri açık Irak'a dönen TIR'lar, bu kez üstleri kapalı şekilde giriş yaptı.

Dönüş için elektriğin kesildiği gece saatlerini seçen tırların konvoy halinde, bir kısmının üstü kapalı, bir kısmının ise açık olduğu görüldü.

Üstü açık tırlarda, iş makineleri ve mayın temizleyicilerin yer aldığı görüldü.