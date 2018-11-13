Trump, Macron'a o fotoğrafı hatırlattı

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik paylaşımda bulundu. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nı hatırlatan Trump, 'ABD gelmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlamıştınız' ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Birliği ordusu fikrine ABD başkanı Donald Trump'tan tepki geldi.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Macron Avrupa'yı ABD, Çin ve Rusya'dan korumak için ordu kurmayı öneriyor. Ancak Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar vardı. Bunun sonucunda Fransa'ya ne oldu? ABD gelmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlamıştınız. NATO için ödeme yapın veya yapmayın!" dedi.

ABD Başkanı, müttefik ülkelerden NATO'ya yaptığı harcamalarını artırmalarını talep etmesiyle biliniyor.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın güvenliği için ABD'ye güvenilemeyeceğini savunmuştu.

Macron, güvenliğin yalnızca "gerçek Avrupa ordusu" ile sağlanabileceğini ifade ederek, "Kendisini tek başına daha iyi savunabilen bir Avrupa'ya ihtiyacımız var, bunun egemen bir biçimde ABD'ye bağlı olmadan yapılması gerekiyor" diye konuşmuştu.

'ŞARAP SATMAMIZI ZORLAŞTIRIYORLAR'

Ticaret konusunda da açıklama yapan Trump, "Fransa harika şaraplar yapıyor, ancak ABD de bunu yapabiliyor. Sorun şu ki Fransa ABD'nin Fransa'da şarap satmasını zorlaştırıyor ve yüksek gümrük vergileri koyuyor. ABD'yse Fransız şaraplarının satılmasını kolaylaştırıyor ve çok az gümrük vergisi koyuyor. Adil değil, değişmeli!" dedi.

Donald Trump'ın kendisine ait "Trump Winery" adında şarap şirketi bulunuyor. Şirketin başındaysa oğlu Eric Trump var.

ABD Başkanı, Macron'un Fransa'da aldığı desteğin yüzde 26 olduğunu, işsizliğinse neredeyse yüzde 10 olduğunu, Macron'un "konuyu değiştirmek" için Avrupa ordusu fikrini ortaya attığını söyledi.