Putin'den 'Avrupa Ordusu'na destek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önerdiği Avrupa Ordusu'na destek verdi.

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü kapsamındaki etkinlikler için Paris'e giden Putin, Russia Today France'a açıklamalarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı konuşmayla tekrar gündeme gelen Avrupa Ordusu kurulması önerisine ilişkin konuşan Putin, ortak Avrupa ordusunun yeni bir fikir olmadığını söylerken, "Avrupa, büyük bir ekonomik oluşum, kapsamlı ekonomik birlik ve Avrupalıların bağımsız, kendilerine yetecek güçte, savunma ve güvenlik alanında egemen olmak istemesi son derece doğal. Bu bakımdan, ortak Avrupa ordusu çok kutuplu dünya düzeninin pekiştirilmesine katkı sunacak" dedi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Paris'te ev sahibi tarafın çalışma programını ihlal etmemek için uzun süreli görüşme yapmayacaklarını belirten Putin, Trump'la G20 zirvesinde ya da daha sonra buluşabileceklerini, ABD tarafıyla diyaloğa her zaman hazır olduklarını belirtti.

Rus lider, Moskova ve Washington arasında tüm düzeylerde tam kapsamlı diyalog kurulmasını istediklerini de söyledi.

Putin, "Hem onlar hem de biz bunu istiyoruz. Ancak üst düzeyde ya da en üst düzeyde diyalogdan daha önemlisi, uzmanlar düzeyinde diyalog kurulmasıdır. Umarım, bu tam kapsamlı diyalog süreci yeniden başlar. Biz buna hazırız. Zaten Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmeyi planlayan biz değil, ABD tarafı" diye konuştu.

TRUMP'TAN TEPKİ GELMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Macron'un Avrupa Ordusu önerisine tepki göstermiş, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron yakın zamanda, Avrupa’nın kendisini ABD, Çin ve Rusya’dan koruması için kendi ordusunu kurmasını önerdi. Çok küstahça. Ancak belki de önce Avrupa ABD’nin büyük ölçüde finanse ettiği NATO’daki üstüne düşen payı ödemeli" demişti.