Fransa: Trump, Macron’u yanlış anladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Paris’te görüştü. Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Trump’ın Macron’un Avrupa ordusuyla ilgili sözlerini yanlış anladığı açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. İkilinin görüşmesinde Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen konuları da gündeme geldi.

Trump’ın görüşme öncesinde Twitter’dan paylaştığı bir mesajda Fransa Cumhurbaşkanının Avrupa ordusu kurulması yönündeki önerisini “çok küstahça” diye nitelemesi üzerine Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada Trump’ın Macron’un sözlerini yanlış anladığı belirtildi.



Macron’un Avrupa ordusu önerisi ve Trump’ın Avrupa’dan NATO’nun bütçesine daha fazla katkıda bulunması çağrısı iki liderin görüşmesinde ana konulardan birini oluşturdu.



TRUMP: GÜÇLÜ BİR AVRUPA İSTİYORUZ

Trump görüşme sırasında yaptığı açıklamada “Güçlü bir Avrupa istiyoruz, bu bizim için çok önemli ve bunu hangi en iyi ve daha etkili yoldan yaparsak yapalım iki tarafın da isteyeceği şey bu” ve ekledi: “Avrupa’ya yardım etmek istiyoruz ancak bu adil olmalı. Şu anda yükü üstlenen büyük ölçüde ABD” diye konuştu.

Macron da Trump’ı onaylayarak Avrupa’nın kendi askeri kapasitesini geliştirmesi çağrılarının yanısıra NATO’nun savunma bütçesine Avrupa’nın daha fazla katkıda bulunması gerektiği görüşünü yineledi. İngilizce olarak yaptığı açıklamada Macron “Bu nedenle Avrupa savunması konusundaki önerilerimin bununla tamamen tutarlı olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Paris’te Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100’üncü yılı anma programı öncesinde Elysse Sarayı’nda görüşen Trump ve Macron’un gündem maddelerinden birinin de Cemal Kaşıkçı cinayeti olduğu öğrenildi.

Reuters’ın haberine göre iki lider Suudi Arabistan'ın cinayete ilişkin daha fazla bilgi vermesi gerektiğini söyledi. Cinayetin Ortadoğu'da daha fazla istikrarsızlığa neden olmaması gerektiğini belirten iki liderin, cinayetin yansımalarının “Yemen'deki savaşa çözüm bulmaya yardımcı olabileceği” konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi.