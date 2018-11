Trump'tan Macron'un Avrupa ordusu önerisine yanıt: Küstahça

ABD Başkanı Donald Trump, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen anmalara katılmak için gittiği Paris ziyareti öncesinde Twitter’dan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u hedef aldı.

Macron’un Avrupa ordusu önerisi için “küstahça” diyen Trump mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Fransa Cumhurbaşkanı Macron yakın zamanda, Avrupa’nın kendisini ABD, Çin ve Rusya’dan koruması için kendi ordusunu kurmasını önerdi. Çok küstahça. Ancak belki de önce Avrupa ABD’nin büyük ölçüde finanse ettiği NATO’daki üstüne düşen payı ödemeli.”

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 Kasım 2018