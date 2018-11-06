Macron AB ordusu istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın güvenliği için Çin, Rusya ve ABD'ye karşı 'gerçek Avrupa ordusu' kurulması gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin "kendisini tehditlerden koruması için gerçek bir Avrupa ordusuna ihtiyaç duyduğunu" söyledi.

Europe 1 radyosuna konuşan Macron, AB'nin savunma birliğine dönüşmesi gerektiğini savunarak, "Kendimizi Çin, Rusya ve hatta ABD'den koruyabilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'KENDİMİZİ ABD'DEN BAĞIMSIZ SAVUNABİLMELİYİZ'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, orta menzilli nükleer füzeler anlaşmasından çekilmesini eleştiren Macron, füze krizinin Avrupa'yı tehdit ettiğini, Trump yönetiminin adımının kurbanının "Avrupa'nın güvenliği" olduğunu belirtti.

Macron, Avrupa'nın yalnızca "gerçek Avrupa ordusu" ile sağlanabileceğini ifade ederek, "Kendisini tek başına daha iyi savunabilen bir Avrupa'ya ihtiyacımız var, bunun egemen bir biçimde ABD'ye bağlı olmadan yapılması gerekiyor" diye konuştu.

JUNCKER 'NATO'YA GÜVENİLEMEZ' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesinin ardından konuşan Avrupa Komisyonu Jean-Claude Juncker, AB'nin güvenliği için artık yalnızca NATO'ya güvenilemeyeceğini belirtmişti.

Trump, Avrupa'nın kendi güvenliğini sağladığı için ABD'ye ödeme yapması gerektiğini savunurken, Almanya ve Fransa ortak AB ordusundan yana açıklamalarda bulunuyor.

2003 yılından beri AB bayrağıyla 34 ortak askeri misyon gerçekleştirildi. Ancak AB ortak bir orduya sahip değil.