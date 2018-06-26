Dokuz AB ülkesinden ortak askeri güç

Dokuz Avrupa Birliği ülkesi 'kriz zamanlarında' kullanmak üzere ortak askeri güç oluşturma kararı aldı.

Dokuz Avrupa Birliği ülkesi, İngiltere'nin de desteğiyle "kriz zamanlarında" kullanmak üzere ortak askeri güç oluşturma kararı aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimiyle oluşturulan askeri gücün Avrupa'daki orduların koordinasyonunu artıracağı söyleniyor.

Askeri güce destek veren ülkeler arasında Fransa, Almanya, Belçika, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Estonya, İspanya ve Portekiz bulunuyor.

İtalya'nın başlangıçta askeri birlik fikrine destek verdiği, ancak yeni hükümetin bu desteği geri çektiği aktarılıyor. Buna karşın İtalya yönetimi konuyu müzakere edebileceklerini bildiriyor.

NATO'nun AB ortak gücünden kaygı duyduğu, "rollerin çakışabileceği" ve AB ülkelerinin "ABD'den uzaklaşabileceği" konusunda endişe yaşadığı belirtiliyor.

Ancak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu girişimin AB ülkelerinin savaşa hazırlığını artırabileceğini ve bu sebeple destek verebileceklerini söylüyor.