Sudan'ın devrik Devlet Başkanı Beşir cezaevine sevk edildi

Sudan'da 30 yıl ülkeyi yöneten eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir bugün başkent Hartum'daki Kobar Cezaevi'ne sevk edildi.

Sudan'da 30 yıl ülkeyi yöneten eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir darbeyle görevden uzaklaştırıldıktan yaklaşık bir hafta sonra bugün başkent Hartum'daki Kobar Cezaevi'ne sevk edildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Beşir'in bugüne dek yoğun güvenlik önlemleriyle başkanlık sarayında ev hapsinde tutulduğu, cezaevinde ise tecrite alındığı belirtiliyor.

Sudan'da aylardır süren protestolar Beşir'in devrilmesine neden olmuştu. Beşir'in devrildikten sonra nerede olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı.