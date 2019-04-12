Sudan Komünist Partisi: Askeri yönetimi reddediyoruz, halkın mücadelesi sürecek

Sudan Komünist Partisi, Ömer El Beşir'in askeri darbeyle devrilmesine ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada askeri yönetimin meşruiyeti olmadığı ve devrim mücadelesinin devam edeceği vurgulandı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Milyonlarca Sudanlı, ordunun sokağa çıkma yasağını reddederek ordu karargahı önünde meydanı doldurdu. Özgürlük ve değişimden yana olan güçler, “geçici ordu yönetimi”ni reddederek iktidarın derhal halk temsilcilerine devredilmesini talep ediyor. El Beşir gitti, ancak rejim sürüyor. 11 Nisan'da yaşananlar tipik bir saray darbesidir.

Halk her yerde haykırıyor: Nihai zafere kadar devrim sürecek.

El Hatip (Sudan Komünist Partisi Siyasi Sekreteri) ve Mesut (Sudan Komünist Partisi Merkez Komite üyesi) yoldaşlarımız serbest kaldı. İkisi de ziyaret ettikleri parti genel merkezinde bu sloganlarla alkışlandılar: Özgürlük, Barış, Adalet; Devrim Halkın Seçeneğidir!

Devrimin Troyka, AB, ABD, Kanada'nın yanı sıra Katar, Mısır ve Türkiye'nin gerici hükümetlerinin desteğinden yararlanan El Beşir'i devirmesi ve siyasi tutukluların serbest kalması başarısı göstermesine karşın, yaşanan geçici başarısızlık, halkın artan dayanışması ve kararlılığıyla ve mevcut geçici ordu yönetimini yenilgiye uğratmasıyla aşılacaktır.

Askeri darbe, Ocak 2011'de devrimi düşürmek için Mısır'da yaşananların bir kopyasıdır. Sudan Komünist Partisi ve tüm muhalif güçler, mücadele kararını göstermeye devam ederek Ulusal Mütabakat Güçleri, Sudan Çağrısı, Profesyoneller İttifakı ve silahlı örgütlerin dahil olduğu halkı temsil edecek tüm güçlerin kabul edeceği alternatif bir demokratik program uygulayacak bir sivil yönetimin inşası için mücadeleye devam edecektir.