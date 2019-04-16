Sudan Komünist Partisi halkı sokakları bırakmamaya çağırdı

Sudan Komünist Partisi dün bir açıklama yaparak ABD emperyalizmi ve gerici bölge hükümetlerinin komplolarını boşa çıkarmak için halkı sokakları bırakmamaya çağırdı. Sudanlı komünistler uluslararası dayanışmanın öneminin de altını çizdi.

Sudan Komünist Partisi dün yaptığı açıklamada ABD emperyalizmi ve bölgedeki gerici hükümetlerin komplolarını boşa çıkarmak üzere kitlesel eylem çağrısında bulundu.

Sudan Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteryası’nca yapılan açıklamada şöyle denildi:

“- Dünya emperyalizmi bölgedeki gerici Arap hükümetleri ve Sudan ordusu generallerinin işbirliğiyle, diktatörlük rejimini kökünden sökme yolundaki muzaffer halkın yürüyüşünü başarısızlıkla sonuçlandırmaya dönük beyhude bir çabayla klasik bir saray darbesi sahneledi.

- El Beşir’i deviren darbe liderleri üç aylık olağanüstü hal ilan ettiler ve günbatımından sabaha dek sokağa çıkma yasağı ilan ederek halk kitlelerine evlerinde kalmalarını emrettiler. Milyonlarca protestocu yeni askeri cuntanın dayattığı sokağa çıkma yasağını reddederek her gün kitle eylemlerine devam etti.

- Meydan okuyan protestocu kalabalıklar geçen beş günü başkentin ve ülke genelinde diğer büyük kentlerin ve kasabaların sokaklarını zaptederek, seslerini yükselterek ve ortak eylemlerini yoğunlaştırarak geçirdi. ‘Özgürlük, Barış ve Devrim Halkın Seçimidir’ sloganı ülkenin her köşesinde yankılandı. Bu slogan Sudan halkının sabah selamlaşması haline geldi.

- Devam eden kitle eyleminin baskısıyla yeni askeri cunta El Beşir’in ve örneğin Başkan Yardımcısı ile Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı’nın kötü namlı başkanı Salah Kuş gibi ona yakın temsilcilerin görevden alınarak gözaltına alındığını ilan etmek zorunda kaldı. Ama muhalefet güçleri, iktidarın derhal Özgürlük ve Değişim İçin adlı örgütte bir araya gelen halka verilmesini talep etmeyi sürdürüyor. Son açıklamalarında özellikle saray darbesi yapan Askeri Konseyin eski rejimin bir parçası olduğunu göz önüne alarak kitle eyleminin devam etmesinin önemi vurguladılar.

- Sudan Komünist Partisi’nin de içinde bulunduğu Özgürlük ve Değişim Güçleri sokaklardaki kitlelerin birliğini geliştirmek ve pekiştirmekte öncü bir rol oynamayı sürdürmektedir ve halihazırda El Beşir’in ve ona yakın milletvekillerinin görevden alınması, tüm siyasi tutsakların serbest bırakılması, olağanüstü halin ve sokağa çıkma yasağının kaldırılması gibi bir dizi zafer elde etmiştir.

- Askeri Konsey ile sivil muhalefet arasındaki karşı karşıya geliş; otoritenin derhal Özgürlük ve Değişim Güçlerine geçmesi ve Askeri Konseyin feshedilmesi, hukukun üstünlüğüne saygı ve Sudan halkına karşı suç işleyenlerin tamamının sorumlu tutulması ve Darfur’daki savaşın sona ermesi ve batı Sudan’da barışın tesis edilmesi üzerinedir.

- Yaklaşık beş aydır dinmek bilmeyen barışçıl gösterilerin ardından ve elde edilen zaferlere karşın muhalefet radikal değişim için mücadelesinde hâlâ birliği korumaktadır ki bu değişim tüm yetkinin Özgürlük ve Değişim Güçlerinin temsilcilerine devrini, diktatörlük rejiminin kaldırılmasını ve tasfiyesini kapsamaktadır.

- Geçen beş ay boyunca Sudan Komünist Partisi, ABD’nin ve uşaklarının muhalefetin bazı kısımlarını rejime ikinci bir şans vererek onun bir parçası olmaları konusunda cesaretlendirmeyi amaçlayan bir ‘yumuşak iniş’ projesi dayatmak için giriştiği halihazırda süren komplolarını boşa çıkarmak için kitlelerin sağlam birliğine dayalı daha güçlü kitlesel eylemlere çağırmıştır. Sokakları işgal etmek ve devrimin barışçıl doğasını korumak Sudan Devrimi’nin gerçek gücüdür.

- Dahası Sudan Komünist Partisi ileri aşamalara ulaşan ve hedeflerine yaklaşan halkımızın mücadelesiyle uluslararası dayanışmanın artmasının öneminin altını çizmektedir.

Sudan Komünist Partisi Merkez Komite Sekreteryası

15 Nisan 2019"