Bir islamcı daha devrildi: Sudan'da iktidar boşluğu

Sudan'da 30 yıllık El Beşir iktidarı sona erdi. Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in istifa ettiği resmi kaynaklar tarafından doğrulandı. El Beşir'in nerede olduğu bilinmiyor, tutuklandığı iddiaları da var. Beşir'i istifaya zorlayan ordunun iktidarı kimin devralacağını görüştüğü bildiriliyor. Ordu açıklaması bekleniyor.

Sudan'da ordu ve hükümeti temsil eden iki yetkili Sudan ordusunun Ömer El Beşir'i istifaya zorladığını ancak yeni durumun henüz netlik kazanmadığını duyurdu. AP'ye göre, medyaya konuşma yetkileri bulunmadığı için isimleri açıklanmayan iki üst düzey yetkili ordunun yeni bir geçiş hükümeti kurulması üzerine görüşmeler yaptığını ancak yeni durumun netlik kazanmadığını söyledi.

Yetkililer El Beşir'in nerede olduğu konusunda bilgi vermedi.

İHA, Beşir'in tutuklandığını iddia etti.

ORDU İÇİ PAZARLIKLAR MI?

Kuzey Darfur'un üretim ve ekonomi kaynakları bakanı Adil Mahçup Hüseyin de El Hadat televizyonuna "Devlet Başkanı Beşir'in istifasının ardından iktidarı alacak bir askeri konseyin kurulması için görüşmeler yapıldığını" söyledi.

Ordunun yakın zamanda bir açıklama yapması beklenirken, açıklamanın bir darbe açıklaması olup olmayacağı konusu netlik kazanmadı.

Devlet televizyonundan yapılan bir açıklamada “Ordu güçleri kısa zamanda önemli bir açıklama yapacak. Hazır olun” duyurusu yapıldı. Devlet televizyonu ve radyosunun eski darbeleri hatırlatacak şekilde milli marşlar çaldığı bildirildi.

El Arabiya televizyonu Beşir istifa ederken savunma bakanı dahil çok sayıda yetkilinin tutuklandığını bildirdi ancak bu bilgiler de doğrulanmadı.

Savunma Bakanlığı çevresinde toplanan halk “Düştü, kazandık” sloganları atıyor.

30 YILLIK DİKTATÖR

1989'da kansız bir darbeyle iktidara gelen eski bir paraşütçü olan Ömer El Beşir, Batı'nın kendini zayıflatma baskılarına rağmen birbirini takip eden iç krizlerde de yolunu bulmayı becermiş bölücü bir lider olarak tanınıyor.

Sudan, ABD'nin Beşir yönetimini İslamcı militanlara destek vererek terörizmi destekleyenler listesine eklediği 1993'ten bu yana uluslararası alanda bir izolasyon yaşıyor. Ardından gelen Washington yaptırımları, Beşir'in Darfur katliamı gerekçesiyle Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanması da ülkeyi sıkıştıran diğer gelişmeler oldu.

Sudan'da 19 Aralık’ta ekmek zamlarına karşı başlayan eylemler sürerken Devlet Başkanı Beşir istifaya yanaşmamış, halk isyanını "Arap Baharı" diye yaftalayarak kestirip atmayı tercih etmişti.