Sudan'da kitlesel eylemler sürüyor: Komünist partilerden Sudan halkıyla dayanışma mesajı

Sudan'da yolsuzluklar ve ekonomik zorluklar sebebiyle başlayan hükümet karşıtı eylemler devam ediyor. Aralarında Türkiye Komünist Partisi'nin de bulunduğu komünist partiler Sudan halkıyla dayanışma mesajı yayımladı.

Sudan'da geçtiğimiz ay başlayan hükümet karşıtı eylemler, polisin ve ordunun sert müdahalesiyle bastırılmaya çalışılıyor.

Ekonomik sıkıntılara ve yolsuzluklara karşı yapılan eylemlerde, emniyet güçlerinin saldırıları sonucunda onlarca kişinin öldüğü bildiriliyor.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir, kendi destekçilerine yaptığı konuşmada eylemcileri hedef alırken, komünist partiler Sudan halkıyla dayanışma mesajı yayımladı.

Yayımlanan mesaj ve imzacı partiler şöyle:

"Biz, aşağıda imzası bulunan komünist partiler ve işçi partileri olarak Sudan halkının diktatörlük rejimine karşı gerçekleştirdiği, demokrasi ve toplumsal ilerleme mücadelesine desteğimizi ve dayanışmamızı iletiyoruz.

Barışçıl eylemlerin başlamasından itibaren diktatör rejim baskı araçlarını kullanmaya başladı, 40'ın üzerinde eylemci öldürüldü, yüzlerce kişi yaralandı ve binin üzerinde insan gözaltına alındı, bunlara muhalif kişiler ve eylemciler, Komünistler ve demokratlar da dahil. Dahası bu baskı eylemleri öğrencileri, kadınları eylemcileri, profesyonelleri ve gazetecileri özellikle hedef alıyor.

Dünya Bankası ve IMF tarafından dayatılan bir ekonomik politikayı uygulayan rejim, ülkeyi mahvetti ve nüfusun çoğunluğunun hayatına sefalet, açlık ve yoksulluk getirdi.

Küresel emperyalizmin ve bölgesel gericiliğin gerçek bir hizmetkarı olan rejim, ülkenin verimli topraklarını yabancı sermayeye sattı, yerel sahipleri yerinden etti, ülkeyi CIA ve Mossad faaliyetlerine açık hale getirdi, Afrika'da CIA'in en büyük üssünü bulunduruyor, ABD Afrika Komutanlığı güçlerine dahil olduğu ve Suudi Arabistan'ın işgalinin parçası olarak Yemen'e asker gönderdi.

İmzası bulunan komünist ve işçi partileri tüm siyasi tutukluların anında ve koşulsuz serbest bırakılmasını istiyor.

Aynı zamanda diktatör rejimin yıkılması, sona erdirilmesi ve ulusal demokratik devrimin önünü açacak halkın demokratik hükümetinin kurulması için yapılan barışçıl kitlesel protestolara desteğimizi ilan ediyoruz.

Sudan Komünist Partisi'nin mevcut halk isyanında oynadığı rolü ve diktatör rejimi yıkmak için olabilecek en geniş ittifakı sağlamak için çabasını selamlıyoruz.

ABD Komünist Partisi

Arnavutluk Komünist Partisi

AKEL (Kıbrıs Emekçi Halkın İlerici Partisi)

Almanya Komünist Partisi

Belçika İşçi Partisi

Britanya Komünist Partisi

Filipinler Komünist Partisi (PKP 1930)

Fransa Komünist Partisi

Gürcistan Birleşik Komünist Partisi

Güney Afrika Komünist Partisi

Hırvatistan Sosyalist İşçi Partisi

İran Tudeh Partisi

İspanya Halkları Komünist Partisi

Macaristan İşçi Partisi

Kanada Komünist Partisi

Lübnan Komünist Partisi

Lüksemburg Komünist Partisi

Sri Lanka Komünist Partisi

Türkiye Komünist Partisi

Ürdün Komünist Partisi

Norveç Komünist Partisi

Pakistan Komünist Partisi

Paraguay Komünist Partisi"