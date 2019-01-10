Sudan'da kitlesel eylemler sürüyor: Komünist partilerden Sudan halkıyla dayanışma mesajı

Sudan'da geçtiğimiz ay başlayan hükümet karşıtı eylemler, polisin ve ordunun sert müdahalesiyle bastırılmaya çalışılıyor.
Ekonomik sıkıntılara ve yolsuzluklara karşı yapılan eylemlerde, emniyet güçlerinin saldırıları sonucunda onlarca kişinin öldüğü bildiriliyor.
Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir, kendi destekçilerine yaptığı konuşmada eylemcileri hedef alırken, komünist partiler Sudan halkıyla dayanışma mesajı yayımladı.
Yayımlanan mesaj ve imzacı partiler şöyle:
"Biz, aşağıda imzası bulunan komünist partiler ve işçi partileri olarak Sudan halkının diktatörlük rejimine karşı gerçekleştirdiği, demokrasi ve toplumsal ilerleme mücadelesine desteğimizi ve dayanışmamızı iletiyoruz.
Barışçıl eylemlerin başlamasından itibaren diktatör rejim baskı araçlarını kullanmaya başladı, 40'ın üzerinde eylemci öldürüldü, yüzlerce kişi yaralandı ve binin üzerinde insan gözaltına alındı, bunlara muhalif kişiler ve eylemciler, Komünistler ve demokratlar da dahil. Dahası bu baskı eylemleri öğrencileri, kadınları eylemcileri, profesyonelleri ve gazetecileri özellikle hedef alıyor.
Dünya Bankası ve IMF tarafından dayatılan bir ekonomik politikayı uygulayan rejim, ülkeyi mahvetti ve nüfusun çoğunluğunun hayatına sefalet, açlık ve yoksulluk getirdi.
Küresel emperyalizmin ve bölgesel gericiliğin gerçek bir hizmetkarı olan rejim, ülkenin verimli topraklarını yabancı sermayeye sattı, yerel sahipleri yerinden etti, ülkeyi CIA ve Mossad faaliyetlerine açık hale getirdi, Afrika'da CIA'in en büyük üssünü bulunduruyor, ABD Afrika Komutanlığı güçlerine dahil olduğu ve Suudi Arabistan'ın işgalinin parçası olarak Yemen'e asker gönderdi.
İmzası bulunan komünist ve işçi partileri tüm siyasi tutukluların anında ve koşulsuz serbest bırakılmasını istiyor.
Aynı zamanda diktatör rejimin yıkılması, sona erdirilmesi ve ulusal demokratik devrimin önünü açacak halkın demokratik hükümetinin kurulması için yapılan barışçıl kitlesel protestolara desteğimizi ilan ediyoruz.
Sudan Komünist Partisi'nin mevcut halk isyanında oynadığı rolü ve diktatör rejimi yıkmak için olabilecek en geniş ittifakı sağlamak için çabasını selamlıyoruz.
ABD Komünist Partisi
Arnavutluk Komünist Partisi
AKEL (Kıbrıs Emekçi Halkın İlerici Partisi)
Almanya Komünist Partisi
Belçika İşçi Partisi
Britanya Komünist Partisi
Filipinler Komünist Partisi (PKP 1930)
Fransa Komünist Partisi
Gürcistan Birleşik Komünist Partisi
Güney Afrika Komünist Partisi
Hırvatistan Sosyalist İşçi Partisi
İran Tudeh Partisi
İspanya Halkları Komünist Partisi
Macaristan İşçi Partisi
Kanada Komünist Partisi
Lübnan Komünist Partisi
Lüksemburg Komünist Partisi
Sri Lanka Komünist Partisi
Türkiye Komünist Partisi
Ürdün Komünist Partisi
Norveç Komünist Partisi
Pakistan Komünist Partisi
Paraguay Komünist Partisi"