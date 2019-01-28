Sudan'da halk ayakta, Beşir 'Arap Baharı'ndan korkuyor

Sudan’da 19 Aralık’ta ekmek zamlarına karşı başlayan eylemler sürerken Devlet Başkanı Ömer Beşir istifaya yanaşmıyor. Göstericiler için ‘fareler deliklerine girecekler’ ifadesini kullanan Beşir, dün Mısır’da yaptığı açıklamada ülkesinde yeni bir ‘Arap Baharı’nın yaratılmaya çalışıldığını söyledi.

Sudan’da halkın ekmek fiyatlarına yapılan fahiş zamları ve hayat pahalılığını protesto etmek için 19 Aralık’ta başlattığı eylemler devam ediyor. Hükümet güçlerinin gerçek mermiler ve biber gazıyla müdahale ettiği eylemlerde bugüne dek resmi açıklamalara göre 30, göstericilere göre 45 kişi yaşamını yitirdi.

Muhalefetin istifasını istediği Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir ise istifaya yanaşmıyor. Dün Mısır’ı ziyaretinde yaptığı açıklamada Beşir, ülkesinde medya aracılığıyla yeni bir “Arap Baharı”nın yaratılmak istendiğini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile Kahire'de görüştükten sonra yapılan ortak basın toplantısında konuşan Beşir, "Medya aracılığı ile Arap Baharı olarak isimlendirilen ayaklanmayı Sudan'da tekrar canlandırmak isteyenler var. Ancak Sudan halkı Arap Baharı ülkelerinde yaşanan sıkıntıları gayet iyi biliyor ve istikrar ortamını bozmak isteyenlerin girişimlerini boşa çıkarıyor" diye konuştu.

Beşir ülkesindeki gösterilerin ardından ilk ziyaretini beş gün önce Katar'a yapmış ve burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmüştü.

SURİYE'Yİ ZİYARET EDEN İLK ARAP LİDER

Öte yandan Beşir, aralık ayında Suriye'nin başkenti Şam'a bir ziyaret düzenlemiş ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmüştü. ​Beşir, Suriye'de çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana Esad'ı ziyaret eden ilk Arap lider olmuştu.



ERDOĞAN'LA İYİ İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkileriyle bilinen Ömer Beşir'in Suriye ziyaretinin ardından Erdoğan'ın tepkisi merak konusu olmuştu. 2017 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesi, Sudan lideri Beşir'in İstanbul'da bulunduğu sırada tutuklanması için Türkiye’den talepte bulunmuş, Erdoğan, Beşir’i teslim etmediklerini açıklamıştı. Aynı yıl Sudan'ı ziyaret eden Erdoğan, Beşir'den ülkenin Sevakin Adası'nı istemiş, Beşir de Erdoğan'ın talebine olumlu yanıt vermişti.



75 yaşındaki Ömer Beşir 1989’daki darbeyle iş başına gelmiş eski bir paraşütçü asker. Beşir bu ay ordu mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada eylemciler için “Fareler deliklerine girecekler” ifadesini kullanmış ve iktidarı ancak sandıkta ya da bir ordu mensubuna devrederek bırakacağını söylemişti.

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Ülkenin dört bir yanında hemen her gün yapılan gösterilerin Beşir’e desteğin yüksek olduğu bölgelere de yayıldığı belirtiliyor. Gösterilerde onlarca kişi ölürken, yüzlercesi yaralandı ve çok sayıda komünist ile gazetecinin de içinde bulunduğu binin üzerinde kişi tutuklandı.

Sudan’da muhalefet Beşir’i ülkeyi marjinalleştirmek ve ekonomiyi iflasa sürüklemekle suçluyor. Dünya Bankası ve IMF tarafından dayatılan ekonomik politikayı uygulayan hükümet, 2018 yılı sonu itibariyle enflasyonun yüzde 72’ye yükseldiği ülkede son olarak ekmek fiyatlarına fahiş oranda zam yapılmasının önünü açan bir düzenlemeye imza atmıştı.

19 Aralık’da başkent Hartum’da başlayan protestoların ardından gıda ithalatını kolaylaştıran önlemler almaya çalışan hükümetin reformları halkın açlık ve sefaletine bir çözüm getirmedi.

KOMÜNİST PARTİLERDEN SUDAN HALKINA DESTEK

Aralarında Türkiye Komünist Partisi'nin de bulunduğu komünist partiler, Sudan halkıyla dayanışma mesajı yayımlayarak "Sudan Komünist Partisi'nin mevcut halk isyanında oynadığı rolü ve diktatör rejimi yıkmak için olabilecek en geniş ittifakı sağlamak için çabasını selamlıyoruz" demişti.