Singapur ve Avustralya da o uçakların uçuşunu yasakladı

ABD şirketi Boeing’in 737 Max tipi yolcu uçaklarının altı ay içinde ikinci kez düşmesinin ardından Singapur ve Avustralya da bu model uçakların uçuşlarını askıya aldı.

ABD’li şirket Boeing’in yeni model Boeing 737 Max yolcu uçaklarının geçen ekim ayında Endonezya’da ve pazar günü Etiyopya’da düşmesinin ardından bir dizi ülke bu uçakların uçuşunu askıya aldı.

Çin, Etiyopya, Endonezya ve Hindistan’daki iki havayolu şirketinden sonra Singapur ve Avustralya havacılık daireleri de soruşturma sonuçları ortaya çıkıncaya dek bu uçakların seferlerini durdurdu.



Öte yandan pazar sabahı Adis Ababa’dan havalandıktan kısa bir süre sonra düşen Etiyopya Havayolları’na ait uçağın kara kutusuna ulaşıldı. Kara kutunun zarar görmediği, bu sayede uçağın düşme nedenine ilişkin verilerin daha hızlı elde edilebileceği bildirildi.

Uçaktaki 157 kişiden kurtulan olmamıştı.



Boeing 737 Max tipi uçakların ülkeye girişine ve ülkedeki seferlerine geçici olarak yasak getiren Singapur’daki Changi Havalimanı dünyanın en yoğun altıncı havalimanı olarak biliniyor. Ancak havalimanında sefer yapan az sayıda Boeing 737 Max tipi uçak olduğu belirtiliyor.

Avustralya havayolu şirketlerinin filosunda Boeing 737 Max tipi uçak yer almıyor ancak ülkeye sefer yapan yabancı havayollarından SilkAir ve Fiji Havayolları’nın filosunda bu model uçaklar yer alıyor.

Öte yandan AFP’nin haberine göre Güney Kore de filosunda Boeing’in bu modelini bulunduran ülkedeki tek şirket olan Eastar Jet’e çarşamba gününden itibaren bu uçakların seferlerini durdurma emri verdi.

ABD Federal Havacılık Dairesi’nden yapılan açıklamada sözkonusu uçakların “sefere elverişli” olduğu belirtilmişti. Henüz hiçbir AB ülkesi Boeing 737 Max tipi uçakların seferlerini durdurma kararı almadı.

Filosunda bu modelde 11 adet uçağı bulunan THY'nin genel müdürü Bilal Ekşi ise dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili yolcularımız Boeing 737 MAX operasyonları ile ilgili olarak üreticisi Boeing ile irtibat halindeyiz. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Gelişmeleri sıkı şekilde takip ediyoruz. Tüm operasyonlarımızı uçuş emniyetini en üst seviyede uyarak yürütüyoruz" demişti.

