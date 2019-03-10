Etiyopya'da 157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalanan Etiyopya Havayolları'na bağlı Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı düştü.
Uçakta 149'u yolcu, 8'i personel 157 kişinin bulunduğu bildirildi. Uçağın kalkıştan 6 dakika sonra düştüğü belirtiliyor.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada pazar sabahı Nairobi'ye gitmek üzere havalanan Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının düştüğünü duyurdu. Başbakan Ahmed kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.